Yli puolet saanut ensimmäisen koronrokotteen Lestijokilaaksossa – Kannuksessa 50,5%, Toholammilla 57,6%, Lestijärvellä 60,3% ja Kalajoella 52,9%

Koronarokotteet ovat edenneet vauhdilla viime päivinä.

Kannuksessa ensimmäisen koronavirusrokotteen on saanut 2742, joka on 50,5 %:a väestöstä.

Toholammilla ensimmäisen koronavirusrokotteen on saanut 1720, joka on 57,6 %:a väestöstä.

Lestijärvellä ensimmäisen koronavirusrokotteen on saanut 433, joka on 60,3 %:a väestöstä.

Kalajoella ensimmäisen koronavirusrokotteen on saanut 6622, joka on 52,9 %:a väestöstä.

Keski-Pohjanmaalla 50,4 %:a on saanut ensimmäisen koronarokotteen.

Koko maassa ensimmäisen rokotteen on saanut 47,2% ja jo toisenkin rokotteen on saanut 10,9% suomalaisista.

Kannuksessa on koronaepidemian alusta saakka todettu 80 tartuntaa, joista touko-kesäkuun aikana 57. Kalajoella on todettu epidemian alusta saakka 44 tartuntaa ja Lestijärvellä 8. Toholammilla on todettu alle 5 tartuntaa.