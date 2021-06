Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä ylennyksiä – Muun muassa toholampilainen Jouko Isosaari ylivääpeliksi ja himankalainen Tuomas Harmaala ylikersantiksi

Tasavallan presidentti on puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4. kesäkuuta ylentänyt kolme kenraalia. Kenraalimajuriksi on ylennetty prikaatikenraalit Kim Matsson ja Janne Jaakkola. Eversti Manu Tuominen ylennettiin prikaatikenraaliksi.

Kim Mattsson on palvellut Pääesikunnan komentopäällikkönä vuodesta 2015 lähtien. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2015. Janne Jaakkola on palvellut Pääesikunnan suunnittelupäällikkönä vuoden 2021 alusta. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2017. Manu Tuominen on palvellut Kainuun prikaatin komentajana vuoden 2021 alusta. Hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2013.

Lisäksi tasavallan presidentti on ylentänyt yhteensä 794 reservin upseeria ja erikoisupseeria. Everstiluutnantiksi kaksi, majuriksi 37, komentajakapteeniksi viisi, kapteeniksi 98, kapteeniluutnantiksi kahdeksan, insinöörikapteeniksi yksi, yliluutnantiksi 226, merivoimien yliluutnantiksi 18, lääkintäyliluutnantiksi kaksi, teknikkoyliluutnantiksi yksi, luutnantiksi 357 ja merivoimien luutnantiksi 39 henkilöä.

Aluetoimistojen päälliköiden ylentämät henkilöt reservissä.

Pohjanmaan aluetoimisto:

Ylivääpeliksi:

Isosaari Jouko Tapani Toholampi.

Kersantiksi:

Äijälä Pauli Markus Kannus.

Korpraaliksi:

Lastikka Niko Petteri Kannus.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto:

Ylikersantiksi:

Harmaala Tuomas Ilkka Mikael Himanka

Kersantiksi:

Yrjänä Ville EemeliHimanka.