Soiten alueella todettiin yksi koronavirustartunta torstaina – tartunnan saanut oli jo ennestään karanteenissa

Soiten alueella on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Tartunnan saanut oli karanteenissa jo ennestään.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa kaksi koronavirustartunnan saanutta potilasta. Karanteenissa on tällä hetkellä noin sata henkilöä Soiten alueella.

Viimeisen 14 vuorokauden aikana Soiten alueella on todettu yhteensä 56 koronavirustartuntaa ja alueellinen ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 73 / 100 000. Koronaviruspandemian alusta alkaen Soiten alueella on diagnosoitu yhteensä 476 tartuntaa.

Yksi sadasta koronavirusnäytteestä on laboratoriokokeissa todettu ns. positiivisiksi, eli näytteen antaja on saanut koronavirustartunnan.

Soite kehottaa kaikkia, jolla on vähäisiäkin koronaan sopivia oireita hakeutumaan herkästi koronatestiin. Lievilläkään oireilla ei saa liikkua kodin ulkopuolella, Soitesta muistutetaan.

Aiheesta lisää:: Soiten alueella koronarokotuksia yli 30-vuotiaille – Ajat ovat varattavissa sähköisesti Soiten Omahoitopalvelun kautta