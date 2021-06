Soite jatkaa epidemian leviämisvaiheessa – Kannuksessa menty kohta viikko ilman uusia koronatartuntoja

Keski-Pohjanmaan alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä kokoontui keskiviikkona 2.6. arvioimaan koronavirusepidemian alueellista tilannekuvaa ja suosituksia. Viranomaisryhmä totesi, että Soiten alue jatkaa koronavirusepidemian leviämisvaiheessa ja siirtymistä kiihtymisvaiheeseen harkitaan seuraavassa ylimääräisessä kokouksessa jo 7.6. Alueelliset suositukset säilyvät ennallaan. Soiten alueella ei ole todettu uusia koronavirustartuntoja lähipäivinä.

Koronavirustartunnat ovat kääntyneet nopeasti laskuun Soiten alueella, mutta päätöksen siirtymisestä koronavirusepidemian alemmalle, kiihtymisvaiheen tasolle tulee perustua pidemmän tarkastelujakson arvioon. Näin ollen viranomaisryhmä linjasi, että alue jatkaa leviämisvaiheen tasossa.

14 vuorokauden aikana Soiten alueella on todettu 66 koronavirustartuntaa ja alueen ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 86/100 000 asukasta. Valtaosa uusista tartunnoista todetaan jo valmiiksi karanteenissa olevilta. Koronavirusnäytteistä 1,1% on positiivisia.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa kaksi koronavirustartunnan saanutta potilasta. Karanteenissa on n. 130 henkilöä.

Lähestyvä juhlakausi valmistujaisjuhlineen voi merkitä riskiä koronavirustartuntojen nousulle. Juhlien järjestelyissä on noudatettava alueellisten terveysviranomaisten antamia yksityistilaisuuksia koskevia suosituksia. Lisäksi juhlissa kannattaa muistaa samat periaatteet kuin muulloinkin epidemia-aikana. Tärkeintä on huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, noudattaa turvavälejä, käyttää tarvittaessa kasvomaskia ja varmistaa, että Koronavilkku-sovellus on toiminnassa puhelimessa. Lievienkin koronavirukseen viittaavien oireiden takia pitää hakeutua testiin, jättää juhlat väliin ja pysytellä kotona. Lue lisää vinkkejä turvallisten juhlien järjestämisestä THL:n tiedotteesta.

Kannuksessa ei ole todettu uusia koronatapauksia viikkoon. Edellinen Kannuksessa todettu tapaus oli to 27.5.