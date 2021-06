Lestijärvellä koko maan korkein ennakkoäänestysprosentti tällä hetkellä: 31,9% – Kannuksessa 17,1%, Toholammilla 13,9% ja Kalajoella 13,5%

Tiistaina oli kuntavaalien seitsemäs ennakkoäänestyspäivä.

Lestijärvellä on aina äänestetty ennakkoon hyvin. Lestijärvi pitää nytkin kärkipaikkaa koko maassa, sillä Lestijärvellä on käynyt äänestämässä ennakkoon jo 31,9 prosenttia äänioikeutetuista. Se tarkoittaa 189 lestijärveläistä.

Kannuksessa on käynyt 721 äänestäjää eli 17,1 prosenttia äänioikeutetuista. Toholammilla ääntä on käyttänyt 319 kansalaista eli 13,9 prosenttia äänioikeutetuista. Kalajoella 1310 on käynyt äänestämässä eli 13,5 prosenttia äänioikeutetuista.

Koko maassa on käynyt 12,3 prosenttia äänioikeutetuista on käyttänyt ääntään.

Ennakkoäänestys jatkuu aina tiistaihin 8. kesäkuuta saakka.

Vuoden 2021 kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021.