Keski-Pohjanmaan alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä kokoontui perjantaina 28.5.2021 ylimääräiseen kokoukseen arvioimaan koronavirusepidemian alueellista tilannekuvaa ja suosituksia etenkin valtakunnallisen hybridistrategian näkökulmasta.

Alueelliset suositukset muuttuvat 2.6.2021 alkaen muun muassa siten, että sisätiloissa kokoontumissuositus on enimmillään 10 henkilöä ja ulkona 20 henkilöä.

Soiten alueella on todettu kolme uutta koronavirustartuntaa. Kaksi tartunnoista liittyy alueen laajaan tartuntaketjuun ja tartunnan saaneet olivat karanteenissa jo ennestään. Yksi uusista tartunnoista todettiin rajavalvonnassa.

Huolimatta siitä, että koronavirustartunnat ovat kääntyneet laskuun Soiten alueella, on tilanne edelleen vakava.

14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 182 / 100 000 asukasta koko Soiten alueella. Valtaosa uusista tartunnoista todetaan jo valmiiksi karanteenissa olevilta, mutta edelleen esiintyy myös karanteenin ulkopuolisia tartuntoja.

Koronavirustartunnat voidaan jäljittää 80 prosenttisesti.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa kaksi koronavirustartunnan saanutta potilasta.

Otetuista koronavirusnäytteistä 1,2 prosenttia on positiivisia. Koronanäytteiden analyysissa viimeisimmät näytevastaukset ovat varmistuneet Intian variantiksi ja on hyvin todennäköistä, että kaikki laajaan tartuntaketjuun liittyvät tartunnat ovat koronaviruksen Intian variantin aiheuttamia. Virusmuunnos tarttuu erityisen herkästi, joten on äärimmäisen tärkeää, että jokainen huolehtii huolellisesti kokoontumissuositusten sekä koronavirustartunnan ehkäisyyn liittyvien hygieniaohjeistuksien noudattamisesta.