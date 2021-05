Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Soite kipuilee demokratian edessä

”Soiten linjajohto ratkaisee toimipisteiden aukioloajat, palvelun sisällön ja tuottamistavan sekä yksiköiden hoitopaikkamäärän”. Kun lukee tuon lauseen, ei tarvitse kummastella, että Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Soiten valtuusto ei kohtaa hyväksynyt.

Jos Kestävä Soite -säästöohjelmaan laitettu kohta olisi hyväksytty, se olisi tarkoittanut, että Soiten linjajohto olisi voinut sulkea, ainakin väliaikaisesti, esimerkiksi Toholammin terveysaseman. Valtuusto olisi voinut korkeintaan vedota Soiten arvoihin. Jokainen tietää mikä siinä olisi ollut lopputuloksena. Kuohittu valtuusto olisi käytännössä ollut kumileimasin operatiivisen johdon väliaikaisille ja lopulta pysyville sulkupäätöksille.

Kun vedotaan luottamukseen päätöksenteossa, sitä täytyisi ensin olla. Luottamus saadaan teoilla ja avoimella keskustelulla. Mielestäni tässä avainasemassa on kulloinenkin toimitusjohtaja. Hänen tulisi olla sillanrakentaja kuntien, luottamushenkilöiden ja operatiivisen johdon välillä. Toki myös luottamusjohdolla on tässä merkittävä rooli.

Demokratiaa tulisi myös kunnioittaa. Valtuusto on edelleen korkein päättävä elin ja sen tahtoa on syytä kunnioittaa. Valtuusto on kansalaisten ääni Soitessa. Nyt valtuuston päätöksellä pois otettu kohta laajasta säästöohjelmasta oli toimitusjohtajan mukaan (Yle 24.5) kaatamassa koko säästöohjelman. Tosin Keskipohjanmaassa 26.5. toimitusjohtaja ei enää halunnut liikaa korostaa yhden lauseen poistamista ohjelmasta. Lausunnot eivät ole ainakaan kovin johdonmukaisia.

Usein puhutaan Kokkolan ja muun maakunnan vastakkainasettelusta. Sitä ei ollut havaittavissa maanantaisessa valtuuston kokouksessa. Lestijokilaakson valtuutetut ja suurin osa kokkolalaisvaltuutetuista olivat samalla kannalla. Hämmennystä herätti, että Perhonjokilaakson valtuutetut olivat kaikki hyväksymässä kohtaa. Heillä on sitten varmaankin parempi luottamussuhde toimitusjohtajaan kuin lestijokilaaksolaisilla.

Se on totta, että nyt koko Soite näyttää erittäin epäyhtenäiseltä. Se ei ole kenenkään etu ja vaarantaa koko pienen sairaanhoitopiirin itsenäisyyden, ja sitä kautta myös keskussairaala-statuksen. Asiakkaita keskussairaalaan tulisi löytää runsaasti maakunnan ulkopuolelta. Synnyttäjiä ja leikkauspotilaita ei riitä pienestä maakunnasta riittävästi. Toki keskussairaalan palveluja jo käytetään, ja on aina käytetty, Kalajokilaaksosta ja Pietarsaaren seudulta. Se on elinehto koko Soitelle jatkossakin ja siihen pitäisi panostaa entistä enemmän.