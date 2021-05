THL: Kannuksessa todettu kolme koronatartuntaa maanantaina – Kokonaisluku epidemian alusta saakka 70

THL:n tartuntatautirekisterin mukaan Kannuksessa on varmistunut kolme koronatartuntaa sunnuntaina. Kannuksessa on nyt varmistunut epidemian alusta alkaen 70 koronatartuntaa.

Varmistuneita tapauksia Kannuksessa on Kokkolan vappubrunssista lähteneen korona-aallon jälkeen ollut 47.

Tartuntatautirekisterin tiedot päivittyvät muutamien päivien viiveellä.

Keski-Pohjanmaan ilmaantuvuusluku on nyt THL:n rekisterin mukaan maan selvästi suurinta (217,6 + 2,6). Kanta-Häme on on ilmaantuvuusluvuissa toiseksi korkeimmalla sijalla (106,4 - 2,4). Takana ovat on Päijät-Häme (99,2 -5,7), Varsinais-Suomi (63,5 -6,6) ja Uusimaa (77,7 -1,0).

Soite tiedotti, että Keski-Pohjanmaalla on todettu viisi uutta koronavirustartuntaa. Tartunnat liittyvät laajaan, viime aikoina tiedotettuun tartuntaketjuun.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa kolme koronavirustartunnan saanutta potilasta.

Yli 75 % viime aikaisista tartunnoista on todettu jo karanteenissa olevilla henkilöillä, mutta edelleen esiintyy karanteenin ulkopuolelta tulevia tartuntoja. Edelleen on olemassa riski sille, että uusia laajoja altistumistilanteita voi tapahtua.

Koronaviruksen tilannekuvan tunnusluvut on päivitetty:

Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 168 (viikko sitten: 124)

Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 217 (viikko sitten: 160)

•Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on sairaalahoidossa kolme koronavirustartunnan saanutta potilasta.

•Koronavirustesteistä 1,7 % on positiivisia tuloksia (viikko sitten: 2,9%). Viikolla 20 koronavirusnäytteitä otettiin ennätysmäärä: 3736 kpl.

Tartuntoja pandemian alusta alkaen diagnosoitu Soiten alueella yhteensä: 451

Koronaviruksen epidemiavaihe Keski-Pohjanmaalla: leviämisvaihe

Koronatilanteen pahenemisesta Keski-Pohjanmaan alueella johtuen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 21.5. päättänyt tartuntatautilain pykälä 58 d:n mukaisesta turvavälimääräyksestä. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen toimijoiden on varmistettava yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää.

Lähikontakti tarkoittaa ihmisten fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne mahdollistavat yleisölle ja asiakkaille lähikontaktien välttämisen. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää.