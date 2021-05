THL: Kannuksessa varmistunut sunnuntaina kaksi koronatartuntaa, vappubrunssin jälkeen todettu jo 44 tartuntaa, epidemian alusta saakka 67 – Myös Kalajoella todettu kolme tartuntaa, epidemian alusta 42 tartuntaa

THL:n tartuntatautirekisterin mukaan Kannuksessa on varmistunut kaksi koronatartuntaa sunnuntaina. Kannuksessa on nyt varmistunut epidemian alusta alkaen 67 koronatartuntaa.

Varmistuneita tapauksia Kannuksessa on Kokkolan vappubrunssista lähteneen korona-aallon jälkeen ollut 44.

Kalajoella varmistui kolme uutta tartuntaa sunnuntaina. Kokonaisluku epidemian alusta saakka Kalajoella on nyt 42.

Tartuntatautirekisterin tiedot päivittyvät muutamien päivien viiveellä.

Keski-Pohjanmaan ilmaantuvuusluku on nyt THL:n rekisterin mukaan maan selvästi suurinta (217,6 +10,3). Kanta-Häme on nousut ilmaantuvuusluvuissa toiseksi korkeimmalle sijalle (108,8). Takana ovat on Päijät-Häme (104,9 -3,8), Varsinais-Suomi (70,1 -7,4) ja Uusimaa (78,7 -0,8).

Soite tiedotti sunnuntaina, että Keski-Pohjanmaalla on todettu 8 uutta koronavirustartuntaa.

Valtaosa uusista tartunnoista on todettu jo karanteenissa olevilla henkilöillä, mutta edelleen esiintyy karanteenin ulkopuolelta tulevia tartuntoja.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa kolme koronavirustartunnan saanutta potilasta.