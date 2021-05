Soiten alueella todettu 7 uutta koronavirustartuntaa. Valtaosa niistä todettiin jo karanteenissa olevilla henkilöillä, mutta edelleen esiintyy karanteenin ulkopuolelta tulevia tartuntoja.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa kolme koronavirustartunnan saanutta potilasta.

Mahdollisten altistustilanteiden listaukseen ei lauantaina lisätty uusia paikkoja. Listaus kaikista mahdollisista altistumispaikoista löytyy Soiten koronasivustolta: https://korona.soite.fi/altistumispaikat/

Lauantai oli yli viikkoon ensimmäinen päivä, jolloin Soiten alueella päästiin alle kymmenen uuden tartunnan.

Kokkolan lisäksi uusia tartuntoja on tullut viime päivinä muun muassa Kannukseen, jossa on todettu yhteensä 65 tartuntaa. Tieto on peräisin THL:n koronakartalta.

Soite muistuttaa koronaohjeista tartuntojen ehkäisemiseksi sekä kehottaa hakeutumaan herkästi koronatestiin. Lievilläkään oireilla ei tule liikkua kodin ulkopuolella.

Perjantaina Soite tiedotti 11 uudesta koronavirustartunnasta. Soitessa ollaan huolestuneita tiedoista, joiden mukaan eristys- ja karanteeniohjeita ei ole kaikkien osalta noudatettu.

Soite muistuttaa, että tartuntatautilääkärin asettaman karanteenin rikkominen on lain vastaista. Soite pyytää tarvittaessa virka-apua poliisilta.