Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa ensi viikon keskiviikkona. Ennakkoäänestykseen on varattu kaksi viikkoa aikaa ja sen toivotaan tuovan sopivaa väljyyttä äänestyspaikoille. Kannuksessa äänestyspaikkana on kaupunginvirasto, sekä ensimmäisenä päivänä myös Eskolan kylätalo.

Molemmissa paikoissa on mietitty turvallisuuteen liittyviä asioita, sekä äänestäjien että toimitsijoiden näkökulmasta.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Mari Eirola kertoo, että valmistelutyötä on tehty jo pitkään, sillä vaalien ensimmäinen ajankohta oli jo huhtikuussa. Vaalien siirrolla ajateltiin saavan etumatkaa koronaepidemiaan, mutta Kannuksen kohdalla tilanne on nyt huonompi kuin huhtikuussa.

– Tilanne on meille todella haastava, mutta uskomme, että yhteistyöllä äänestäjien kanssa tästä selvitään. Onneksi äänestysaikaa on kaksi viikkoa, joten Kannuksen ennakkoäänestäjät mahtuvat kyllä tuona aikana väljästi äänestyspaikalle, Eirola pohtii.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Mari Eirola ja kaupunginjohtaja Jussi Niinistö valmistautuvat kaupungintalolla ennakkoäänestykseen koronaturvallisesti.

Äänestysajat arkipäivinä ovat kello 10-18 ja viikonloppuna kello 10-14. Kahtena viimeisenä äänestyspäivänä pääsee äänestämään klo 20:een saakka. Varsinainen vaalipäivä on 13.6. jolloin äänestäminen on mahdollista kello 9-20.

Jotta äänestys sujuisi turvallisesti, on järjestelmää jouduttu muuttamaan aikaisemmasta. Viraston äänestyspaikka on aulassa ja sinne tullaan kaupunginviraston etuovesta. Sisälle otetaan vain muutama.

Äänestysvirkailijat työskentelevät pleksin takana ja riittävän väljästi äänestyspaikalla. Äänestäjät poistuvat ulos eri ovesta, ns. entisestä sivistyspalveluiden päädystä. Riskiryhmiä varten varataan joka päivä ensimmäinen tunti.

– Tilanne on nyt hieman erilainen, mitä huhtikuussa ajattelimme. Valmistelut on kuitenkin tehty normaalisti ja toivomme kaiken sujuvan hyvin. Muistutamme vielä äänestäjiä siitä, että suojaudutaan kunnolla ja pidetään jokainen itse huoli turvaväleistä, Eirola sanoo.

– Toivomme, että äänestystapahtuma olisi ripeä, tässä tilanteessa ei ole mahdollista jäädä rupattelemaan kuulumisia, vaikka tuttuja paikalla olisikin.

Ennakkoäänestämään tullaan vain täysin terveenä. Flunssassa tai koronakaranteenissa olevien henkilöiden on odotettava niin pitkään, että sairaus tai karanteeni on ohi. Mikäli henkilö on varsinaisena vaalipäivänä 13.6. koronakaranteenissa tai sairaana, voidaan tehdä poikkeusjärjestelyjä. Äänestyspäivänä järjestetään tarvittaessa myös ulkoäänestysmahdollisuus. Vaalitoimitsijat tulevat suorittamaan äänestyksen piha-alueelle. Karanteenissa tai sairaana olevat henkilöt eivät saa tulla sisälle äänestystilaan.