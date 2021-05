Soite: Uusia mahdollisia altistustilanteita maanantaina Kannuksen Motorsetissa ja Koivusaarella

Soiten alueella on jälleen todettu 11 uutta koronavirustartuntaa. Tartunnat liittyvät samaan, viime aikoina tiedotettuun laajaan tartuntaketjuun. Valtaosa uusista tartunnoista on todettu jo karanteenissa olevilla henkilöillä. Uusia laajoja joukkoaltistumistilanteita ei ole ilmennyt eilisen Kälviän Lucina Hagmanin koulualtistumisen jälkeen.

Uusia mahdollisia altistustilanteita:

la 15.5. klo 10-13 Toivosen eläinpuisto

su 16.5. klo 10-11 Kokkolan Minimani

ma 17.5. n. klo 9-11 Motorset, Kannus

ma 17.5. klo 8-9 Koivusaari, Kannus

ma 17.5. klo 18-19 S-Market, Kälviä

Eilen Soitessa koronavirusnäytteitä otettiin 622 kpl. Näyteruuhkaa puretaan edelleen, mikä viivästyttää testituloksen saamista. Näytteiden valmistuminen voi näkyä lähipäivinä suurempina päiväkohtaisina uusina tartuntalukuina.

Yhteensä 14 vuorokauden aikana on todettu 156 koronavirustartuntaa ja ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 200 / 100 000 Soiten alueella. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa yksi koronavirustartunnan saanut potilas.