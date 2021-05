Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Korona-aallon syyllisiä ei kaivata, tietoa kylläkin

Intialainen koronavirusmuunnos ei Keski-Pohjanmaalle tipahtanut taivaasta. Joku tai jotkut sen tänne toivat. Kukaan ei tahallaan koronavirusta kehenkään tartuta, tehdään se nyt heti selväksi. Myöskään syyllisiä ei kaivata, mutta tietoa kyllä kaivataan.

On ollut hämmentävää seurata, ettei Soite ole saanut selvyyttä koronaviruksen alkuperäisestä tuojasta Mustakarin vappubrunssille. Brunssilla oli 1. toukokuuta mediatietojen mukaan ”satakunta” osallistujaa. Järjestäjän mukaan kaikkien tiedot ovat olleet ylhäällä, joten kaikki vappubrunssilla olevat on saatu kiinni.

Voisi ehkä jollain lailla ymmärtää, jos Keski-Pohjanmaalla olisi koronatilanne ollut aktiivinen ennen vappua. Silloin voisi olla vaikeampi selvittää tartuntaketjua. Mutta kun näin ei ole ollut. Keski-Pohjanmaan tilanne oli Euroopan paras ennen vappua. Luulisi selviävän jopa helpohkosti kenen mukana muunnosvirus on tullut tänne.

On selvää, että kelloja ei voi kääntää. Näin on käynyt ja jälki on ollut aika lailla katastrofaalista. Kannus on saanut väkilukuun nähden suurimman iskun. Kannus on tällä viikolla ollut käytännössä lockdownissa.

Tieto siitä mitä kautta intialainen muunnosvirus on Keski-Pohjanmaalle ja Kokkolaan tullut, rauhoittaisi myös ankaraa huhumyllyä, joka liikkuu etenkin sosiaalisessa mediassa. Nimiä ei kukaan ole vaatimassa, mutta tieto viruksen reitistä Keski-Pohjanmaalle katkaisisi pahimmat juorut.

Kpedun rekrymessut Kokkolan ammattiopistolla oli varmasti koronalinko maakuntaan. Se järjestettiin 5. toukokuuta eli neljä päivää myöhemmin kuin vappubrunssi. Aika hämmentävää on ollut kuulla Soiten lausuntoja nyt, että ei voi sanoa kummasta, brunssilta vai messuilta, tartunta on lähtenyt lopullisesti liikkeelle.

Väkisinkin tulee mieleen, että nuoret ovat helpompi ”leimata” viruksen levittäjiksi kuin ehkä jokin muu ryhmä.

Soite on tähänastisilla ulostuloilla herättänyt luottamusta tiedottamisella. Täytyy valitettavasti sanoa, että nyt näin ei ole.

Joka tapauksessa suurin kärsijä tilanteessa on nuoriso. Karanteenit ja tartunnat ovat järkyttäneet kaikkia.

Pidetään huolta lapsista ja nuorista. Kysellään entistä tarkemmin ja tiheämmin lasten ja nuorten vointia. Yhdessä tästäkin selvitään!