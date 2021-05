Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite tiedotti keskiviikona 11 uudesta koronavirustartunnasta.

Valtaosa uusista tartunnoista on todettu jo karanteenissa olevilla henkilöillä. Uusia laajoja joukkoaltistumistilanteita ei ole ilmennyt.

Soite kehottaa kaikkia, joilla on vähäisiäkin koronaan sopivia oireita hakeutumaan herkästi koronatestiin. Lievilläkään oireilla ei tule liikkua kodin ulkopuolella, tiedotteessa muistutetaan.

Tiistaina Soitessa otettiin yli 600 koronavrusnäytettä. Laboratorioanalytiikka on ruuhkautunut suurien näytemäärien vuoksi, mikä viivästyttää testituloksen saamista.

Näytteiden valmistuminen voi näkyä lähipäivinä suurempina päiväkohtaisina uusina tartuntalukuina

Yhteensä 14 vuorokauden aikana on todettu 146 koronavirustartuntaa ja ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 188 / 100 000 Soiten alueella. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa yksi koronavirustartunnan saanut potilas.

Kaikki mahdolliset koronaviruksen joukkoaltistumispaikat listataan omalla sivullaan osoitteessa: https://korona.soite.fi/altistumispaikat/ Uusimmat altistuspaikat nostetaan myös etusivulle. Altistumispaikkoja täydennetään Soiten koronasivustolle tarpeen mukaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Aiheesta myös:

Soiten koronanäytteissä monen päivän ruuhka, tuloksia saadaan iltapäivästä lähtien: Isoja tartuntalukuja tulossa keskiviikkona ja torstaina, sanoo infektioylilääkäri Marko Rahkonen

Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkonen vahvistaa vappubrunssin Kokkolan tartuntojen aloittajaksi: "Ammattiopiston tapahtuma epidemian kannalta merkityksellisempi, sillä kymmeniä nuoria sai tartunnan"