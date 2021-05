Keski-Pohjanmaalla sisätiloissa enintään kuusi henkeä ja ulkotiloissa 10 henkeä – Jos tilanne rauhoittuisi, suosituksia voidaan keventää ennen valmistujaisjuhlia

Keski-Pohjanmaan alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä kokoontui tiistaina arvioimaan koronavirusepidemian alueellista tilannekuvaa ja suosituksia. Soiten alue on koronavirusepidemian leviämisvaiheessa, joten viranomaisryhmä tiukensi alueellisia kokoontumissuosituksia: sisätiloissa 6 henkilöä ja ulkotiloissa 10 henkilöä.

14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on 160/100 000 asukasta koko Soiten alueella (tilanne 17.5.2021). K

Koronavirustartunnat keskittyvät tällä hetkellä etenkin lapsiin ja nuoriin, jotka muodostavat 2/3 tartunnoista. Koronavirusnäytteistä n. 2,9% on positiivisia. Noin 70% viime aikaisista tartunnoista on pystytty jäljittämään yksilötasolla ja noin 90 % tartunnoista voidaan kohdentaa tartunnanlähteenä tilaan tai tapahtumaan. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa yksi koronavirustartunnan saanut potilas.

Soiten alue on koronavirusepidemian leviämisvaiheessa, joten alueelliset suositukset tuli päivittää leviämisvaiheen mukaisiksi.

Yli 6 hengen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi sisätiloissa. Ulkona yksityistilaisuuksien kokoontumissuositus max. 10 henkilöä. Turvaväleistä tulee huolehtia myös ulkotiloissa.

Uimahallit, kylpylät ja yleiset saunat suljetaan.

Nuorisotilat, kirjastot ja kuntien ylläpitämät kuntosalit ja vastaavat toiminnot suljetaan.

Museot ja teatterit voidaan pitää auki erityisjärjestelyin huomioiden AVI:n voimassa olevat kokoontumisrajoitukset.

Uudet suositukset ovat voimassa 19.5.–1.6.2021. Mikäli alueen koronavirustilanne alkaa rauhoittua, voi olla mahdollista, että suosituksia voidaan keventää ennen kevään valmistujaisjuhlia.

Alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran perjantaina 21.5.2021.