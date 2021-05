THL: Kannuksessa varmistunut kaksi uutta koronavirustartuntaa tiistaina, yhteensä tartuntoja nyt 43 – Kannuksen ilmaantuvuusluku Suomen suurin

THL:n tartuntatautirekisterin varmistetuissa tapaustiedoissa tiistaina Kannukseen on merkitty kaksi uutta koronatartuntaa. Kannuksessa on nyt varmistunut epidemian alusta alkaen 43 koronatartuntaa.

Varmistuneita tapauksia Kannuksessa on Kokkolan vappubrunssista lähteneen korona-aallon jälkeen ollut 20.

Tartuntatautirekisterin tiedot päivittyvät muutamien päivien viiveellä.

Keski-Pohjanmaan ilmaantuvuusluku on nyt THL:n rekisterin mukaan maan selvästi suurinta (137,3). Takana ovat on Päijät-Häme (109,2), Varsinais-Suomi (98,2) ja Uusimaa (83,8).

Kannuksen ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana 100 000 asukasta kohti on peräti 350. Vetelissä luku on 260,7 ja Kalajoella 48,3.

Sairaanhoitopiirien 14 vrk ilmaantuvuus lasketaan viimeiseltä 14 vuorokaudelta, poislukien kuluva päivä ja kaksi edeltävää päivää.

Soite tiedotti tiistaina:

Soiten alueella on todettu 11 uutta koronavirustartuntaa. Tartunnat liittyvät samaan, viime aikoina tiedotettuun laajaan tartuntaketjuun. Soiten henkilöstö tekee parhaansa jatkoketjujen selvittämiseksi sekä altistuneiden kartoittamiseksi. Noin 70% viime aikaisista tartunnoista on pystytty jäljittämään yksilötasolla ja noin 90 % tartunnoista voidaan kohdentaa tartunnanlähteenä tilaan tai tapahtumaan.

Eilen Soitessa tehtiin uusi ennätys koronavirusnäytteiden otossa, kun näytteitä otettiin yhden päivän aikana 917 kpl. Laboratorioanalytiikka on ruuhkautunut suurien näytemäärien vuoksi, mikä viivästyttää testituloksen saamista. Koronavirusnäytteistä n. 2,9% on positiivisia.

Yhteensä 14 vuorokauden aikana on todettu 135 koronavirustartuntaa ja ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 174/100 000 Soiten alueella. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa yksi koronavirustartunnan saanut potilas.

Uusia mahdollisia altistustilanteita:

pe 14.5. klo 16:30-18:00 Kaustisen ravit