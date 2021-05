Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaalahygieniayksikön ylilääkäri Elina Kärnä on seurannut huolestuneena naapurimaakunnan vappubrunssista alkanutta korona-aaltoa.

– Tietoomme ei ole tullut, että eteläpohjalaisia sairastuneita olisi ainakaan vielä tullut, jotka liittyisivät tähän Kokkolan tartuntaketjuun. Muutamia altistuneita on tiedossa ja he ovat täällä seurannassa. Ei ole tullut sellaisia tietoa, että tämä tartuntaketju olisi aiheuttanut Etelä-Pohjanmaalle tartuntoja.

Onko vappubrunssilla ollut seinäjokisia tai eteläpohjalaisia?

– Ainakaan meille ei ole tullut sellaista tietoa, Kärnä toteaa.

Kun näin lähellä sairaanhoitopiiriä jyllää vakava epidemia, sitä luonnollisesti seurataan tarkasti myös Etelä-Pohjanmaalla.

– Totta kai olemme erittäin huolestuneita tilanteesta ja seuraamme erittäin tarkasti Keski-Pohjanmaan tilannetta. Suosittelemme, että nyt vältettäisiin matkustamista Etelä-Pohjanmaalta Keski-Pohjanmaalle ja toisinpäin Keski-Pohjanmaalta tänne.

Urheiluseuroilla on paljon yhteisiä sarjoja ja lohkoja eri lajeissa niin Keski-Pohjanmaalla kuin Etelä-Pohjanmaalla. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri suosittelee, että maakuntarajoja ylittävä kilpailutoiminta menisi tauolle.

– Suosittelemme, että tällaisessa tilanteessa maakuntia ylittävää kilpailutoimintaa esimerkiksi nuorten osalta ei tehtäisi lainkaan. Koronanyrkin suositus on, että kilpailutoimintaa voi olla vain perustasolla olevien maakuntien kesken. Kun Keski-Pohjanmaa on leviämisvaiheessa, suositellaan välttämään kilpailutoimintaa sinne. Joukkuelajeissa kuten jalkapallo ja jääkiekko on tullut aiemmin Etelä-Pohjanmaalla paljon altistumisia, Kärnä sanoo.