Maanantaina Soiten alueella on todettu 23 uutta koronavirustartuntaa. Tartunnat liittyvät laajaan, viime aikoina tiedotettuun tartuntaketjuun. Soiten henkilöstö tekee parhaansa jatkoketjujen selvittämiseksi sekä altistuneiden kartoittamiseksi.

Uusimpia mahdollisia altistumispaikkoja ovat:

• to 13.5. n. klo 14-17 Halpa-Halli, Kannus

• to 13.5. n. klo 14-17 S-Market, Kannus

• to 13.5. klo 12-20 ja 14.5. klo 12-20 Motonet, Kokkola

Viimeisen 14 vuorokauden aikana tartuntoja on todettu kaikkiaan 124 kappaletta. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on sairaalahoidossa yksi koronavirustartunnan saanut potilas.

Koronavirustesteistä 2,9 prosenttia on positiivisia tuloksia. Viime viikolla koronavirusnäytteitä otettiin noin 3500 kappaletta.

Tartuntoja pandemian alusta alkaen diagnosoitu Soiten alueella yhteensä 387 kappaletta. Keski-Pohjanmaalla koronaviruksen epidemiavaihe on leviämisvaihe.

Keski-Pohjanmaan alueellinen Covid-19-viranomaistyöryhmä kokoontuu tiistaina arvioimaan alueellista tilannetta sekä alueellisia rajoituksia ja suosituksia.

Koronavirustilanne on heikentynyt merkittävästi Keski-Pohjanmaalla. Soitesta muistutellaan, että nyt on ehdottoman tärkeää vähentää lähikontaktien määrä minimiin ja huolehtia huolellisesta kasvomaskin käytöstä, kahden metrin turvaväleistä sekä käsihygieniasta. Tarpeettomia kokoontumisia tulee välttää kokonaan.

Oireisena tulee pysyä kotona ja varata aika koronatestiin viipymättä.

Väestön koronavirusrokotukset etenevät hyvin Soiten alueella. Tällä hetkellä väestön rokotukset ovat käynnissä kaikille yli viisikymppisille sekä 16-64-vuotiaille riskiryhmään 1 ja 2 kuuluville henkilöille, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti tai voimakkaasti altistava sairaus tai tila.

Puhelinajanvaraus koronarokotuksiin aukeaa jälleen tiistaina puolilta päivin.

Yhteensä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yli 16-vuotiaasta väestöstä on rokotettu nyt ensimmäisellä annoksella 41 prosenttia. Yli 70-vuotiaista on rokotettu ensimmäisellä annoksella nyt 93 prosenttia. Toisen rokotusannoksen on saanut kuusi prosenttia alueen yli 16-vuotiaista.