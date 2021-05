THL:n tartuntatautirekisterin varmistetuissa tapaustiedoissa maanantaina Kannukseen on merkitty kolme uutta koronatartuntaa. Kannuksessa on nyt varmistunut epidemian alusta alkaen 41 koronatartuntaa.

Varmistuneita tapauksia Kannuksessa on Kokkolan vappubrunssista lähteneen korona-aallon jälkeen ollut 18.

Tartuntatautirekisterin tiedot päivittyvät muutamien päivien viiveellä.

Keski-Pohjanmaan ilmaantuvuusluku on nyt THL:n rekisterin mukaan maan suurinta (115,3). Takana ovat on Päijät-Häme (114), Varsinais-Suomi (98,2) ja Uusimaa (80,5)

Sairaanhoitopiirien 14 vrk ilmaantuvuus lasketaan viimeiseltä 14 vuorokaudelta, poislukien kuluva päivä ja kaksi edeltävää päivää.

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (Soite) tiedotti kello 12.34:

Soiten alueella on todettu 23 uutta koronavirustartuntaa. Tartunnat liittyvät laajaan, viime aikoina tiedotettuun tartuntaketjuun. Soiten henkilöstö tekee parhaansa jatkoketjujen selvittämiseksi sekä altistuneiden kartoittamiseksi.

Koronaviruksen tilannekuvan tunnusluvut on päivitetty:

Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 124

Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 160

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on sairaalahoidossa yksi koronavirustartunnan saanut potilas.

Koronavirustesteistä 2,9 % on positiivisia tuloksia. Viikolla 19 koronavirusnäytteitä otettiin n. 3500 kpl.

Tartuntoja pandemian alusta alkaen diagnosoitu Soiten alueella yhteensä: 387

Koronaviruksen epidemiavaihe Keski-Pohjanmaalla: leviämisvaihe

Mahdollisten joukkoaltistumispaikkojen listaukseen on korjattu päivämäärä Lohtajan ravintola Casan osalta ja oikea altistumisaika on pe 14.5. klo 17-17.35.

Keski-Pohjanmaan alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä kokoontuu tiistaina 18.5.2021 arvioimaan alueellista tilannetta sekä alueellisia rajoituksia ja suosituksia.

Koronavirustilanne on heikentynyt merkittävästi Keski-Pohjanmaalla. Nyt on ehdottoman tärkeää vähentää lähikontaktien määrä minimiin ja huolehtia huolellisesta kasvomaskin käytöstä, 2 metrin turvaväleistä sekä käsihygieniasta. Tarpeettomia kokoontumisia tulee välttää! Koronavirustartunnan ehkäisyyn liittyviä hygieniaohjeistuksia sekä alueellisia suosituksia on noudatettava.

//päivitetty Soiten tiedotteella//