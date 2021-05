Soiten alue siirtyy koronavirusepidemian leviämisvaiheeseen: Toisen asteen oppilaitokset etäopetukseen, etäopetus alkaa myös Kannuksen 4.–9. luokan oppilailla – Kokkolan yläkoulut siirtyvät etäopetukseen tiistaista alkaen

Keski-Pohjanmaan alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä kokoontui sunnuntaina ylimääräiseen kokoukseen arvioimaan alueellista tilannekuvaa.

Koska keskeiset koronavirusepidemian leviämisvaiheen tunnusluvut täyttyvät, Soiten alue siirtyy koronavirusepidemian leviämisvaiheeseen. Viranomaisryhmä suosittelee, että kaikki 2. asteen oppilaitokset siirtyvät etäopetukseen ensi viikoksi Soiten alueella.

Yhteensä kahden viikon aikana on todettu 101 koronavirustartuntaa. Ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 130 tapausta 100 000:ta asukasta kohti. Tartuntoja on diagnosoitu kaikkiaan 364.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa yksi koronavirustartunnan saanut potilas.

Alueen tautitilanne on nopeasti heikentynyt. Vakavaksi kehittynyt tilanne pyritään saamaan nopeasti hallintaan. Vakava koronavirustilanne heijastuu myös Soiten alueen lähikuntiin ja jatkotartuntoja on havaittu muun muassa Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Kokkolan yläkoulut siirtyvät etäopetukseen tiistaista alkaen. Koulut tiedottavat oppilaita ja huoltajia käytännön järjestelyistä Wilman kautta.

Kokkolan kaupungin laajennettu johtoryhmä kokoontui sunnuntaina.

Kokkolan kaupunki vetoaa voimakkaasti erityisesti nuoriin ja pyytää välttämään kaikkea vapaa-ajalla tapahtuvaa kokoontumista tartuntojen leviämisen estämiseksi.

Koronavirustartunnat keskittyvät tällä hetkellä etenkin nuoriin, 12–25-vuotiaisiin. Sen vuoksi viranomaisryhmä suosittaa, että kaikki 2. asteen oppilaitokset siirtyvät etäopetukseen ensi viikoksi (17-21.5.2021) Soiten alueella.

Koronavirustilanne on heikentynyt nopeasti etenkin Kannuksessa, joten Kannuksen perusopetuksen 4–9-luokan oppilaat siirtyvät etäopetukseen ensi viikon ajaksi (17-21.5.2021).

Myös muut kunnat voivat tehdä päätöksiä etäopetukseen siirtymisestä.

Mahdollisten altistustilanteiden listaukseen lisättiin uusia paikkoja:

tiistai 11.5. klo 18-19.30 Kipparihalli Kokkola

torstai 13.5. klo 17-18 Ravintola Casa, Lohtaja

torstai 13.5. klo 17-17.30 Ruotsalon Kasipiste

perjantaiu 14.5. klo 12-15 Tavaratalo J.Kärkkäinen, Ylivieska (erityisesti Fresh!Burger klo 13 -13.30)

Leviämisvaiheessa kasvomaskisuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita myös perusopetuksessa. Soiten alueella on pitkään ollut käytössä laajennettu kasvomaskisuositus. Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille, myös rokotuksen saaneille, yli 12-vuotiaille

Alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 18.5.2021, jolloin tarkastellaan laajemmin alueellisia leviämisvaiheen suosituksia.

Kaikki alueelliset koronavirustilanteen määräykset ja suositukset listataan Soiten koronasivustolla: https://korona.soite.fi/suositukset/

Soite muistuttaa, että nyt on tärkeää vähentää lähikontaktien määrä minimiin ja huolehtia huolellisesta kasvomaskin käytöstä, 2 metrin turvaväleistä sekä käsihygieniasta.

Tarpeettomia kokoontumisia tulee välttää.

// Kello 19.10 lisätty tieto Kokkolan yläkoulujen siirtymisestä etäopetukseen.