Kannuksen Ura perui ja siirsi kaikki ottelut ja harjoitukset ensi viikolta – "Seura menee nyt terveys edellä"

Kannuksen Uran johtokunta on päättänyt keskeyttää kaikki yhteisharjoitukset ja pelit nopeasti pahentuneen koronatilanteen takia viikolla 20. Muun muassa ensi viikolle suunnitellut Uran suunnistusjaoston järjestämät Kannus-rastit on peruttu. Uusi alustava kilpailupäivä on 28.7.

Pesäpallojaosto teki oman erillisen tiedotteen vielä myöhään lauantaina ja vahvisti johtokunnan linjauksen peruuttamalla kaikki ensi viikolle suunnitellut ottelut ja harjoitukset.

Ensi viikon pesäpallon naisten suomensarjan peli Kannuksen Ura-Vaasan Maila on siirretty pelattavaksi 11. heinäkuuta.

– Tartuntoja ja altistumisia on nyt paljon nuorten keskuudessa. Halusimme tehdä vastuullisen päätöksen ja menemme tietenkin seurassakin terveys edellä. Toivottavasti tilanne helpottuu ja päästään treenaamaan ja pelaamaan mahdollisimman pian, Kannuksen Uran johtokunnan puheenjohtaja Elina Itäniemi sanoo.