Soiten alueella 21 koronavirustartuntaa sunnuntaina: Kahdessa viikossa toistasataa tartuntaa, ilmaantuvuusluku jo 130 – Viranomaisryhmä arvioi myöhemmin sunnuntaina, siirrytäänkö leviämisvaiheeseen: Toimitus seuraa tilanteen kehittymistä

Soiten alueella on todettu 21 uutta koronavirustartuntaa sunnuntaina. Tartunnat liittyvät viime aikoina tiedotettuun laajaan tartuntaketjuun, joka lähti liikkeelle vappubrunssilta.

Alueen keskeiset tunnusluvut ovat kolkkoa luettavaa. Karanteenissa on noin 920 henkilöä. Heidän lisäkseen muutama sata henkilöä on omaehtoisessa karanteenissa.

Yhteensä kahden viikon aikana on todettu 101 koronavirustartuntaa. Ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 130 tapausta 100 000:ta asukasta kohti. Tartuntoja on diagnosoitu kaikkiaan 364.

Koronavirusnäytteistä noin 2,7 prosenttia on positiivisia. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa yksi koronavirustartunnan saanut potilas.

Alueellinen koronaviranomaisryhmä kokoontuu sunnuntaina arvioimaan alueen siirtymistä koronavirusepidemian leviämisvaiheeseen. Lisäksi Soite kokoustaa sunnuntaina Kannuksen sivistystoimen kanssa mahdollisista toimenpiteistä kouluissa.

Keskussairaalan suunniteltua leikkaustoimintaa joudutaan ajamaan alas. Soiten osastoilla ja asumispalveluyksiköissä otetaan käyttöön rajoitetut vierailut. Vierailut tehdään vain ennalta sovitusti.

Koronavirustartunnat leviävät nyt voimakkaasti nuorison keskuudessa etenkin Kokkolassa ja Kannuksessa. Soite vetoaa erittäin vahvasti alueen nuoriin, että kaikkea kokoontumista tulee nyt välttää, jotta epidemia saadaan rauhoittumaan ja voidaan saavuttaa parempi tilanne kesäksi. Tärkeää on myös estää viruksen leviäminen riskiryhmiin.

– Jaksetaanhan nyt noudattaa tiukempia rajoituksia muutama viikko, niin saadaan koronavapaampi kesä! tiedotteessa painotetaan.

Osa laajasta tartuntaketjusta lähteneistä koronavirustartunnoista on varmistunut koronaviruksen Intian variantiksi. Koronatilanne on pahentunut erittäin nopeasti. Niin nopeasti ja rajusti, että Soiten johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell arvioi lauantaina Keskipohjanmaalle, ettei voida enää sanoa, moniko tartunnoista on peräisin Kokkolan vappubrunssilta. Myöskään kaikkia tartuntaketjuja ei pystytä enää varmuudella jäljittämään.

Soite muistuttaa tiedotteessaan, että virusmuunnoksessa pätevät samat koronaohjeistukset tartunnan ehkäisyyn kuin muissakin koronavirustapauksissa. Epidemia-aikana taajaan toistetut ohjeet siis kannattaa pitää mielessä:

Vähennä lähikontaktien määrä minimiin eli vältä kaikkia tarpeettomia kokoontumisia

Huolehdi huolellisesta kasvomaskin käytöstä, maskisuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita

Muista kahden metrin turvavälit

Huolehdi hyvästä käsihygieniasta

Noudata alueellisia suosituksia ja määräyksiä

Mahdollisten altistustilanteiden listaukseen ei sunnuntaina ole lisätty uusia paikkoja. Pitkä listaus kaikista mahdollisista altistumispaikoista löytyy Soiten koronasivustolta.

Soite kehottaa kaikkia, joilla on vähäisiäkin koronaan sopivia oireita, hakeutumaan herkästi koronatestiin. Lievilläkään oireilla ei tule liikkua kodin ulkopuolella.

