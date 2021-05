THL:n tartuntatautirekisteri: Kannuksessa seitsemän varmistettua tartuntaa sunnuntaina, kokonaisluku nyt 38 – Tällä viikolla 15 varmistettua tartuntaa

THL:n tartuntatautirekisterin varmistetuissa tapaustiedoissa sunnuntaina Kannukseen on merkitty seitsemän uutta koronatartuntaa. Kannuksessa on nyt varmistunut epidemian alusta alkaen 38 koronatartuntaa.

Varmistuneita tapauksia Kannuksessa on tällä viikolla ollut 15.

Tartuntatautirekisterin tiedot päivittyvät muutamien päivien viiveellä.

Keski-Pohjanmaan ilmaantuvuusluku on nyt maan kolmanneksi suurin 94,6. Suurinta ilmaantuvuus on Päijät-Hämeessä (109,2) ja toiseksi suurinta Varsinais-Suomessa (98,6).

Tällä hetkellä Keski-Pohjanmaa ja Päijät-Häme näyttävät kohoavan luvuissa merkittävästi. Sitä vastoin Uusimaa ja Varsinais-Suomi ovat laskussa.

Sairaanhoitopiirien 14 vrk ilmaantuvuus lasketaan viimeiseltä 14 vuorokaudelta, poislukien kuluva päivä ja kaksi edeltävää päivää.

Soite tiedotti sunnuntaina kello 13.16, että Soiten alueella on todettu 21 uutta koronavirustartuntaa. Tartunnat liittyvät samaan, viime aikoina tiedotettuun laajaan tartuntaketjuun, joka lähti liikkeelle vappubrunssilta. Karanteenissa on noin 920 henkilöä ja heidän lisäksi muutama sata henkilöä on omaehtoisessa karanteenissa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Yhteensä 14 vuorokauden aikana on todettu 101 koronavirustartuntaa ja ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 130/100 000 asukasta Soiten alueella. Koronavirusnäytteistä n. 2,7% on positiivisia. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa yksi koronavirustartunnan saanut potilas.

Alueellinen COVID-19 viranomaisryhmä kokoontuu tänään arvioimaan alueen siirtymistä koronavirusepidemian leviämisvaiheeseen. Lisäksi Soite kokoustaa tänään Kannuksen sivistystoimen kanssa mahdollisista toimenpiteistä kouluissa.

Keskussairaalan suunniteltua leikkaustoimintaa joudutaan ajamaan alas. Soiten osastoilla ja asumispalveluyksiköissä otetaan käyttöön rajoitetut vierailut. Vierailut vain ennalta sovitusti.

//kello 13.58. päivitetty Soiten tiedotteella//

Varmistetut koronatartunnat 16.5.2021:

Kannus 38 (15)

Lestijärvi 8 (1)

Toholampi alle 5

Kalajoki 32

Kokkola 192

Sievi 27

Ylivieska 93

Reisjärvi 15

Haapajärvi 9

Haapavesi 24

Kaustinen 29

Veteli 12

Nivala 30

Alavieska 12

Kruunupyy 47

Lähde: THL