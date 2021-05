Kannuksessa varmistunut lauantaina kolme koronavirustartuntaa ja Lestijärvellä yksi – Kannuksen kokonaistartuntamäärä on nyt 31 ja Lestijärvellä 8

THL:n tartuntatautirekisterin mukaan Kannuksessa on lauantaina varmistunut kolme koronavirustartuntaa. Myös Lestijärvellä on varmistunut yksi koronavirustartunta.

Kannuksessa on nyt varmistunut tällä viikolla jo kahdeksan koronavirustartuntaa. Kannuksen tartuntamäärien kokonaisluku on nyt 31 epidemian alusta alkaen. Lestijärvellä kokonaisluku on kahdeksan.

Koko Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Soiten alueella todettu 14 uutta koronavirustartuntaa. Tartunnat liittyvät samaan, viime aikoina tiedotettuun laajaan tartuntaketjuun, joka lähti liikkeelle vappubrunssilta. Karanteenissa on noin 400 henkilöä. Viimeisen kahden viikon aikana koronatartuntoja on Soiten alueella 59, kun se edellisen kahden viikon jaksolla oli 2.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa yksi koronavirustartunnan saanut potilas.

Keski-Pohjanmaan koronan ilmaantuvuusluku (76,4) on maan neljänneksi suurinta tällä hetkellä. Vain Varsinais-Suomi (102,5), Uusimaa (83,2) ja Päijät-Häme (114) ovat korkeammilla ilmaantuvuusluvuilla.

Kalajoella on yksi koronatartunta todettu lisää rekisterin mukaan lauantaina. Kalajoella kokonaisluku on nyt 32.

//klo 20.47 korjattu Keski-Pohjanmaan ilmaantuvuussija Suomessa//