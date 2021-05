Kannuksessa todettu kaksi uutta tartuntaa perjantaina, kokonaisluku on nyt 28 – Soite jatkaa koronavirusepidemian kiihtymistasolla, Intian virusmuunnosta todettu lisää

Keski-Pohjanmaan alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä kokoontui perjantaina arvioimaan alueellista tilannekuvaa sekä alueellisia suosituksia. Soiten alue pysyy koronavirusepidemiavaiheen kiihtymistasolla. Soiten alueella on todettu 10 uutta koronavirustartuntaa. Näistä kaksi on todettu Kannuksessa. Torstaina todettiin Kannuksessa kolme uutta tartuntaa. Näin ollen Kannuksen kokonaisluku pandemian alusta alkaen on 28 koronavirustartuntaa.

Kuluvan viikon aikana Soiten alueella on todettu 46 positiivista koronavirustartuntaa. Positiivisten näytteiden osuus on 2,2 % (testejä 2 048 kpl). 14 vrk:n ilmaantuvuusluku on 85 / 100 000 asukasta. Sairaalahoidossa ei covid-19-taudin takia ole potilaita tällä hetkellä. Karanteenissa on noin 400 henkilöä.

Soiten alue jatkaa koronaviruksen kiihtymistasolla ja myös leviämisvaihe on lähellä.

Ilmaantuvuuden osalta leviämisvaiheen kriteerit täyttyvät, mutta muiden kriteerien osalta eivät. Noin 50 % koronavirustapauksista pystytään edelleen selvittämään. Jäljitystyö ja karanteeniin asettaminen tehdään edelleen vuorokauden sisällä tartunnan varmistumisesta. Sairaalahoidon tarve ei ole kasvanut, vaikkakin sen kysyntä on lisääntynyt. Huomioitavaa on, että sairaalahoidon tarve tulee yleensä viiveellä, noin toisella sairastamisviikolla.

Alueelliset kokoontumissuositukset säilyvät ennallaan. Aluehallintoviraston (AVI) päätöksestä Soiten alueella yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamääräärajoitus on sisätiloissa 10 henkilöä ja ulkotiloissa 20 henkilöä. Yksityistilaisuuksissa suositellaan noudatettavan Keski-Pohjanmaan alueellisen COVID-19-viranomaistyöryhmän kokoontumissuositusta, joka on niin ikään enintään 10 henkilöä sisätiloissa ja 20 henkilöä ulkotiloissa.

Seuraava alueellisen COVID-19-viranomaisryhmän kokous pidetään tiistaina 18.5.2021.

Maanantaina 10.5. Soitesta lähetettiin kuusi positiivista koronavirusnäytettä analysoitavaksi virusmuunnosten kartoittamiseksi. Keskiviikkona 12.5. yhden näytteen sekventointituloksen varmistuneen Intian variantiksi. Tänään perjantaina 14.5. saapuneet tulokset kertovat, että myös loput viisi näytettä ovat Intian varianttia.

Mahdollisten altistustilanteiden listaukseen on nyt lisätty seuraavat paikat:

• maanantai 10.5. klo 8.30 bussimatka Marinkainen - Kokkola

• maanantai 10.5. klo 14.45-15.15 H&M alakerta

• maanantai 10.5. klo 9.00-15.00 Mom’s Garden

• tiistai 11.5. klo 9.00-13.00 Mom’s Garden

• tiistai 11.5. klo 13.15 bussimatka Kokkola - Kälviä

Mahdollisissa altistumispaikoissa vierailleita kehotetaan seuraamaan oireita ja hakeutumaan herkästi koronavirustestiin.