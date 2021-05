Toholampilaisen elinkeinoministeri Mika Lintilän kolumni: "On koko Keski-Pohjanmaan onni, että riidankylväjiä ei ole meillä koskaan katsottu hyvällä"

Keski-Pohjanmaan koronavirustilanne oli hetken maltillisin koko Euroopassa. Uusia tartuntaryppäitä ei ole onneksi päässyt syntymään laajemmin. Koronarokotteen saaneita on päivä päivältä enemmän. Kesä häämöttää, joten eivätköhän koronarajoitteet näy pian vain peruutuspeilin kautta.

Koronaa nujerretaan yhteistyöllä ja yhteisiin sääntöihin sitoutumalla. Voi vain ihailla sitä sitkeyttä, jolla myös Lestijokilaaksossa on jaksettu pinnistää.

Itsensä likoon laittaneet yrittäjät ovat joutuneet ottamaan vastaan kovimmat koronaiskut. Monille korona on merkinnyt elämäntyön menettämistä, mutta monille myös uutta mahdollisuutta.

Keski-Pohjanmaalla ahkera yrittäjyys on koko aluetta kantava voimavara. Korona kuritti, mutta juuri siksi pitää jaksaa tehdä työtä, että vastaavien poikkeustilanteidenkin jälkeen olisi näkymää eteenpäin.

Avainsana on luottamus. Yrittäjällä on oltava oikeus luottaa siihen, että kannattaa ottaa riskiä. Muuten hommasta ei tule mitään. Luottamus rakentuu juuri yhteistyölle. Luottamus ei voi olla yksipuolista. Siksi myös julkisen vallan ja meidän kaikkien pitää tehdä kaikki, jotta työllistävä ja yhteiseen pottiin kantava yrittäjä onnistuisi.

Koronakriisin hoitaminen edellytti yhteistyötaitoa myös politiikan puolella. Asioista on toki kiistelty ja rajustikin, mutta isoa linjaa on työstetty yhdessä. Yhteistyö on tarkoittanut muun muassa kasvomaskien ja rokotteiden saatavuutta eri puolella Suomea sekä tukea kotimaisille yrittäjille. Yhteistyökyvyttömyys olisi merkinnyt onnettomuutta aivan kaikkialla Suomessa, Lestijokilaaksossakin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suomessa koronaa on hoidettu verrattain määrätietoisemmin kuin monessa muussa maassa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ensimmäiset koronakuukaudet kuluivat valtavan epätietoisuuden ja suoranaisten huhupuheiden merkeissä. Donald Trump ei lukeutunut niihin valtionpäämiehiin, jotka kokivat tarvetta käyttää maskia. Johtajan esimerkkiä seurasivat monet ja osin siitä syystä tauti myös levisi nopeasti.

Yhdysvalloissa ja muissa sisäisestä kahtiajaosta kärsineissä maissa koronasta tuli välittömästi politiikan lyömäase. Yhteistyökyvyttömyyden seuraukset ovat olleet traagisia. Nykyisen presidentin Joe Bidenin ote on ollut aivan erilainen ja sen ansiosta Yhdysvallat elpyy vauhdilla. Sillanrakentajan politiikan vaikutukset näkyvät väistämättä myös Suomen taloudessa.

Politiikan ääripäistyminen huolestuttaa. Voimakkaalla vastakkainasettelulla ei ole koskaan saatu aikaiseksi luottamuksen ja kehityksen ilmapiiriä. Siksi ääri-ilmiöiden kasvu on monella tavalla tuhoisaa.

On koko Keski-Pohjanmaan onni, että riidankylväjiä ei ole meillä koskaan katsottu hyvällä. Meillä osataan arvostaa käytännöllistä yhdessä tekemistä, koska se on lopulta jokaisen hyväksi.

Uskon vahvasti siihen, että Lestijokilaaksossa voi tulevaisuudessa elää ja yrittää vaivattomasti. Meidän luonteemme ei onneksi taivu muunlaiseen uskomiseen. Uskon eteen pitää nähdä vaivaa, jotta asia olisi vahva. Siksi keskinäistä luottamusta on luotava yhä uudelleen ja uudelleen.

Mika Lintilä

Toholampilainen

elinkeinoministeri ja

kuntavaaliehdokas (kesk.)