Kokkolasta alkanut koronavirusaalto on rantautunut myös Kannukseen. THL:n tuoreimman tartuntatautirekisterin mukaan (13.5.2021) Kannuksessa on todettu kolme uutta koronavirustartuntaa. Kannuksessa on nyt todettu epidemian alusta alkaen 26 koronavirustartuntaa.

Lestijoki-lehden saamien tietojen mukaan koronatartuntoja on todettu Kannuksessa nuorten keskuudessa. Tämän vuoksi karanteenissa on useita Kannuksen yläkoulun ja lukion oppilaita.

Kannuksen yläkoulun yhdeksäsluokkalaiset ovat varotoimenpiteenä etäopetuksessa perjantaina.

Soite tiedotti keskiviikkona 16 uudesta koronavirustartunnasta. Siinä luvussa ei ollut vielä kannuslaisia tartuntoja. Tartunnat liittyvät samaan, viime päivinä tiedotettuun laajaan tartuntaketjuun, joka lähti liikkeelle vappubrunssilta Kokkolan Mustaltakarilta.

Torstaina tuli tieto 15 uudesta tartunnasta sekä vahvistus yhdeksäsluokkalaisten ja lukion kakkosluokkalaisten mahdollisesta korona-altistuksesta.

Yksi aiemmista tartuntaketjun koronavirusnäytteestä on varmistunut Intian muunnokseksi.

Tartuntaketjusta on lähtenyt liikkeelle useita jatkoketjuja, joista laajin on 5. toukokuuta Kokkolan ammattikampuksen altistumistilanteesta alkunsa saanut tartuntaketju. Ilmeisesti Kannuksen tapaukset ovat lähteneet myös tuosta ketjusta.

//klo 13.40. uutista päivitetty THL:n tiedoilla. Täydennetty klo 15.25 Soite vahvisti yhdeksäsluokkalaisten ja klo 17.19 lukiolaisten korona-altistuksen///