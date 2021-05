Yrityksillä katseet tulevassa – koronapalojen häntiä sammutellaan vielä mutta investointejakin suunnitellaan Kannuksessa



Kannuksen kaupungin elinkeinoyhtiö YritysKannus Oy:lla on näköalapaikka siihen, miten yritykset alkavat selvitä takaisin normaaliin elämään koronavuoden jälkeen. Kehittämisen tiellä ollaan jälleen: vuoden ensimmäisten neljän kuukauden aikana yrityksiä on perustettu kaupungissa seitsemän enemmän kuin niitä on lopettanut, ja rakennus- ja laajennusinvestointeja on vireillä useammalla firmalla.