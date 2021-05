Koronatilanne Soiten alueella on muuttunut kuluneen viikon aikana nopeasti. Alkuviikosta vielä uutisoitiin, ettei Soitea ja Keski-Pohjanmaata parempaa koronatartuntatilannetta ole koko Euroopan unionissa, mutta jo perjantaina tuli tieto nopeasti muuttuneesta tilanteesta ja siitä, että alueella on todettu seitsemän uutta koronatartuntaa.

Soiten alueella todettiin lauantaina kolme uutta koronavirustartuntaa. Tartunnat liittyvät samaan tartuntaketjuun, josta Soite tiedotti loppuviikosta.

Soitesta muistutettiin iikosta, että nyt on ryhtiliikkeen aika

– Koronavirustartunnan ehkäisyyn liittyviä hygieniaohjeistuksia sekä alueellisia suosituksia on noudatettava. Maskien käyttö ja kahden metrin turvavälit on muistettava!

Sunnuntaina kello 12 alkoi Soiten tiedotustilaisuus koskien alueen koronatilannetta. Infektioylilääkäri Marko Rahkonen kertoi tilanteesta, joka muuttui dramaattisen nopeasti koronan osalta.

– Tilanteemme lähti puolen viikon aikana muuttumaan. Tartunnan lähteeksi ja ketjun lähteeksi varmistui vapunajan tilaisuus. Lauantaina varmistuneiden tartuntojen johdosta on tapahtunut kaksi joukkoaltistumista. Yksi alakoulussa ja yksi ammattiopistossa. Kuluvan viikon aikana on todettu 14 tartuntaa.

Nyt ei ole aika lähteä järjestämään isoja kokoontumisia, muistuttaa Rahkonen

Kello 12.07 Marko Rahkonen kertoi, että joukkoaltistumiset ovat tapahtuneet Kokkolan Hollihaan viidennen luokan parissa altistuneita on noin parisenkymmentä. Ammattiopistossa altistuneita on saman verran.

12.10 – Pitää muistuttaa, että myös rokotteen saanut voi levittää koronaa

Tällä hetkellä noin 250 henkilöä karanteenissa. Kokkolakeskeinen ketju, tartunnoista pääosa Kokkolasta yksi Kaustiselle.

Tämän hetkinen avi:n määräys mahdollistaa KPV: n matsille luvan järjestää 450 hengen katsomolle, lohkoihin jaettuna.

12.15. Kokkolan kaupunki linjaa edelleen vahvan etätyösuosituksen puolesta, muistuttaa Stina Mattila Kokkolan kaupunginjohtaja.

– Ammattiopistossa tiukennetaan ohjeistusta ja tiedotetaan opiskelijoita ja henkilökuntaa Wilman kautta, kertoo rehtori Sirkku Purontaus.

12.17 Infektioylilääkäri Marko Rahkonen kertoo, että viruskannan selvittely selviää lähipäivinä. Tiedotustilaisuus järjestettiin, jotta kysymyksiin voidaan vastata keskitetysti.

Stina Mattilan mukaan ollaan todella huolissaan tilanteen huonontumisesta.

– Jaksetaan vielä vähän aikaa ja tsempataan nyt kunnolla hän muistutti.

Tiina Ojutkangas kysyi kuinka on mahdollista, että näin hyvin pystytään ottamaan karanteenissa oleviin yhteyttä, jopa päivittäin?

– Mobiiliresurssia on pystytty kasvattaa siten, että etenkin karanteenin alkupäivinä voidaan mahdollisimman nopeasti ja hyvin seurata karanteenissa olevia ja heidän alkupäivien vointia, vastasi Rahkonen.

– Jäljitystyöhön, sen nopeuteen ja tarkkuuteen on satsattu merkittävästi ja se on Soitelle iso rasite. Viikonlopun aikana on jouduttu pohtimaan myös perustoiminnan supistuksia, kertoo Minna Korkiakoski-Västi