VR vastaa kaupungin avoimeen kirjeeseen Lestijoki-lehdessä: "16. elokuuta alkaen Helsingistä lähtevä junavuoro IC 51 pysähtyy jälleen myös Kannuksessa"

VR-Yhtymän vastaus Kannuksen kaupungin avoimeen kirjeeseen Lestijoki-lehdessä (22.4.2021) henkilöjunaliikenteen pysähtymisistä Kannuksen asemalla:

Kiitämme aloitteellisuudestanne ja saamastamme arvokkaasta palautteesta.

Koronapandemia ja etätyösuositus ovat johtaneet tilanteeseen, jossa lipputuloihin perustuvan markkinaehtoisen liikenteen matkustajamääristä ja sitä kautta lipputuloista puuttuu alkuvuonna 2021 yli 60 % verrattuna pandemiaa edeltäneeseen vuoteen 2019. Tämän takia VR on joutunut vähentämään liikennettä, mutta on vähentänyt sitä vain noin 30 % verrattuna pandemiaa edeltäneeseen aikaan. Myös Kannuksessa matkustajamäärän vähentyminen on ollut vastaavalla tasolla: vuoden 2021 huhtikuussa Kannuksen asemaa käytti yhteensä 1 400 matkustajaa, kun vuoden 2019 huhtikuussa matkustajia oli 2 900.

Maaliskuussa 2020 alkanut poikkeustilanne johti siihen, että koko vuoden 2020 matkustajamäärä Kannuksessa oli 22 200, pudotusta -42 % vuoteen 2019 nähden. Samaa suuruusluokkaa vähennys oli myös Kokkolassa (-46 %), Ylivieskassa (-39 %), Oulussa (-38 %) ja Oulaisissa (-34 %).

Pääradan päiväjunaliikenne Oulun ja Helsingin välillä on tällä hetkellä vain lipputuloihin perustuvaa markkinaehtoista liikennettä. Alkuvuodesta 2020 yksi Kokkolaan markkinaehtoisena päättyvä junavuoro (IC 59) jatkoi liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) velvoiteliikennejunana Ylivieskaan asti osana velvoiteliikennekokonaisuutta, jota VR operoi omalla kustannuksellaan vastineeksi yksinoikeudesta matkustajakaukojunaliikenteeseen. Tämä yksinoikeus kuitenkin päättyi 31.12.2020 ja 1.1.2021 alkaen myös matkustajajunaliikenne toimii Open Access -periaatteella ilman yksinoikeutta. LVM kuitenkin hankkii ostoliikenteenä junavuoroja sellaisille reiteille ja ajankohdille, joille markkinaehtoisena junaliikennettä ei synny. Valitettavasti tämä aiemmin Kannuksessa pysähtynyt vuoro IC 59 ei kuulu vuonna 2021 tähän ostoliikennepakettiin.

On aivan totta, että ilman kyseistä junavuoroa IC 59, joka lähti Helsingistä klo 16.40, jää tarjonta iltapäivällä ja illalla Etelä-Suomesta Kannukseen harvaksi, kun viimeinen Kannuksessa pysähtyvä päiväjuna lähtee Helsingistä jo klo 13.24 (IC 37) ja seuraava vaihdoton junavuoro on vasta klo 23.13 lähtevä yöjuna (IC 273). Näin ollen myös VR on päättänyt syksyn 2021 liikennesuunnitelmassaan lähteä siitä, että 16.8. alkaen Helsingistä klo 16.24 lähtevä junavuoro IC 51 pysähtyy myös Kannuksessa n. klo 20.30.

Yhteistyöterveisin,

Juho Hannukainen

suunnittelujohtaja

VR Group

