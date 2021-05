Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Erinomaisia uutisia Toholammille ja koko Lestijokilaaksoon

Harmittavan usein on saanut kirjoittaa erilaisten julkisten palveluiden katoamisesta Lestijokilaaksosta. Nyt kuitenkin saatiin erinomainen uutinen jokilaaksoon ja Keski-Pohjanmaalle, kun Toholammin lomitusyksikkö valittiin vetämään Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan eteläosan lomituksia. Asia on todella iso ja merkittävä Lestijokilaakson maataloudelle. Merkittävämpi tulevaisuuspäätös kuin ehkä osataan nyt kuvitellakaan.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela on uudelleenorganisoinut maatalouden lomitusyksiköiden alueita jo jonkin aikaa. Mela hakee laajempia hartioita lomituspalveluille, jotta taataan laadukas lomitus ja kehitystyö. Toholammin valinta koko alueen vastuukunnaksi ei tullut sattumalta. Mela arvioi perusteellisesti alueen muutkin lomitusyksiköt. Toholampi nousi esille kaikilla mittareilla kokonaisarvion parhaaksi. Eikä vähiten sen takia, että Toholampi vastaa jo Lestijärven, Kannuksen, Lohtajan, Kälviän ja Ullavan lomituksista.

Laaja Toholammin yksikkö tulee olemaan vuoden 2023 alusta koko Suomen suurin lomitusalue, kun mittarina on lomituspäivien lukumäärä vuodessa. Vaikka alue tuntuu isolta yltäen Perhosta aina Raaheen saakka, se on sittenkin aika kompakti paketti. Pohjoisen alueen toinen yksikkö käsittää Pohjois-Pohjanmaan pohjoisosan lisäksi Lapin ja Kainuun. Se on etäisyyksiltään jo valtava alue.

Myös valtio on antanut merkittävän panoksen lomitusyksiköiden yhdistymisiin. Valtion talousarviossa on varattu 2 miljoonaa euroa lomitusyksiköiden yhdistymisiin tälle vuodelle. Määrärahaa voidaan käyttää muutoksen tukemiseen ja yhdistymisistä aiheutuviin ylimääräisiin hallintotyön kuluihin.

Perinteisten maatilojen lomitusten lisäksi myös turkisala kuuluu lomitusyksikön piiriin. Jatkossa siis esimerkiksi Himangan turkistarhojen lomituksen vastuukunta on Toholampi.

Vaikka kyseessä on merkittävä yhdistyminen, täytyy muistaa, että lomitus on, jos mikä, on edelleen lähipalvelua. Käytännön lomitustyö tehdään nyt ja tulevaisuudessa siellä missä maatila tai turkistarha sijaitsee.

Eläinten ja samalla ihmisten hyvinvointi on jatkossakin se tärkein asia lomituspalveluja järjestettäessä.