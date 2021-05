Keski-Pohjanmaalla koko Euroopan parhain koronavirustilanne – Yksi tartunta viimeisen kahden viikon aikana

Keski-Pohjanmaalla on koko Euroopan parhain koronavirustilanne Tartuntatautivirasto ECDC:n tilastojen mukaan.

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Soiten alueella ei ole todettu uusia koronavirustartuntoja maanantainakaan. Viimeisin positiivinen koronavirustartunta todettiin viikko sitten maanantaina 28.4.

Tartuntojen lukumäärä viimeisen kahden viikon aikana on yksi. Edellisen kerran se oli kaksi. Ilmaantuvuuslukukin on puolittunut ja on nyt 1,3.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole tällä hetkellä sairaalahoidossa koronavirustartunnan saaneita potilaita.

Viikolla 16 Soitessa otettiin 1 295 koronavirustestiä. Pandemian alusta alkaen tartuntoja alueella on diagnosoitu yhteensä 263.

Kaikki viime aikaiset tartunnat on jäljitetty.

Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 21 845 asukasta, joka on 36,6 % Soiten väestöstä.

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla (pois lukien Reisjärvi) yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä on rajoitettu 50 henkilöön sisä- ja ulkotiloissa.

Alueella voidaan järjestää yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia edellyttäen, että yleisö voidaan sijoittaa omille istumapaikoille tai omille alueille enintään 50 henkilön erillisiin katsomolohkoihin tai yleisölle tarkoitettuihin alueisiin, joihin jokaiseen on oltava omat kulkureitit, palvelut sekä tapahtumahenkilökunta.

Tämä kokoontumisrajoitus on voimassa 3.5.2021 – 16.5.2021.