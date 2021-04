Kannuksen Uran omatoimirastit alkoivat Matalakankaalla, kartan voi tulostaa myös itse maksun jälkeen – Katso tästä kevään aikataulut!

Kannuksen Uran Omatoimirastit ovat alkaneet. Ensimmäiset rastit ovat Matalakankaan kartalla n. 10 km Kälviän suuntaan, lähellä Pesäkiviä.

Karttoja on saatavilla KitinVaparin kassalta sen aukioloaikoina. Ilmoittautumien onnistuu Kannuksen Uran nettisivujen kautta ja sinne on tulossa myös maksumahdollisuus, ja jos on kotona hyvälaatuinen väritulostin, kartan voi tulostaa itse.

Omatoimirasteilla ei oteta aikaa ja siellä voi käydä omaan tahtiin haluamallaan ajalla. Suunnistus sopii hyvin näin korona-aikana luonnossa liikkumiseen ja etäisyyksien pitäminen onnistuu helposti.

Rasteilla ei ole leimasimia, vain numeroitu rastilippu, josta käy ilmi oikean rastin koodi. Rastit ovat pääsääntöisesti maastossa keskiviikosta seuraavan viikon loppuun asti, noin kymmenkunta päivää. Ratavaihtoehtoina ovat A-rata (n 6 km), B-rata (n.4 km) ja C-rata, 2-3 km ja myös kaikki rastit kartalla.

Tarkempaa tietoa ja ilmoittautuminen sekä maksaminen Kannuksen Uran uusilta nettisivuilta.

Koronan vuoksi viime vuonna Kannuksen omatoimirasteilla oli tavallisia iltarasteja enemmän kävijöitä, johtuiko se siitä, että rastit olivat tavallista pitempään maastossa ja aikaa ei otettu. Joka tapauksessa luonnossa liikkuminen kartan kanssa on hyvää kuntoilua ja jokainen löytynyt rasti palkitsee löytäjän iloisella mielellä.

Uran omatoimirastit keväällä 2021

ke 28.4 - su 9.5 Matalakangas, 11,5 km Kälviän suuntaan, 800 m Pesänkiventietä (Vastuuhenkilöt: Esko Kupsala, Juha Viljasalo)

ma 10.5 - su 16.5 Eskola / Hietakangas Taimitarha (Eero Junkala, Kirsi Junkala)

su 23.5 - su 30.5 Krekilä / Viirrekangas. Viirrekankaan vesipumppaamo. (Mikko ja Kari Mäki-Ullakko)

ke 02.06 - su 13.6 KitinVapari / Hiihtostadion Hirvikangas (Asko Korpijärvi, Markus Keski-Ojala)

ke 16.6 - ke 30.6 Korpela / Kuntorata, Läikkyä (Sauli Konttila, Markku Törmä)