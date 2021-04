Soiten alueella on diagnosoitu yksi uusi koronavirustartunta. Tartuntaketju on selvillä ja lähipiirin altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin.

Keski-Pohjanmaan alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä kokoontui keskiviikkona arvioimaan alueellista tilannekuvaa sekä alueellisia suosituksia. Soiten alue pysyy koronavirusepidemiavaiheen perustasolla.

Viime viikon aikana Soiten alueella ei todettu yhtään positiivista koronavirustartuntaa. Näin ollen positiivisten näytteiden osuus oli 0 %, testejä tehtiin 1270 kappaletta.

Sairaalahoidossa ei covid-19-taudin takia ole potilaita tällä hetkellä. Kaikki viime aikaiset koronavirustapaukset on jäljitetty täysin.

Aluehallintoviraston (AVI) uudessa 3.5.2021 voimaantulevassa päätöksessä Soiten alueella yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärärajoitus on 50 henkilöä.

Alueella voidaan 3.5. alkaen järjestää yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia edellyttäen, että yleisö voidaan sijoittaa omille istumapaikoille tai omille alueille enintään 50 henkilön erillisiin katsomolohkoihin tai yleisölle tarkoitettuihin alueisiin, joihin jokaiseen on oltava omat kulkureitit, palvelut sekä tapahtumahenkilökunta. AVI:n päätös on voimassa 16.5.2021 asti.