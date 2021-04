Pica-Pica Oak jatkaa hyvä suorituksia – Toholampilaistamma kakkosijalle Porin raveissa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Toholampilaistamma Pica-Pica Oak otti lauantaina Porin T75-lähdössä Hannu Torvisen ohjastamana arvokkaan kakkossijan. Palkintorahaa rapsahti tilille 2000 euroa. Voittokaan ei ollut kaukana, sillä lähdön ykkönen jouduttiin varmistamaan maalikameran avulla. Voittajan ja kakkoseksi sijoittuneen väliin jäi muutama senttimetri.

Pica-Pica Oak on startannut tänä vuonna seitsemän kertaa. Ne ovat kartuttaneet tiliä 12 300 eurolla. Tamma on ollut mukana kovissa T75-lähdöissä neljä kertaa hyvällä menestyksellä. Tuloksena on kaksi voittoa sekä kakkossija ja neljäs sija.

Seppo Hietala, yksi tamman omistajista, sanoo, että jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, Pica-Pica Oak starttaa seuraavan kerran Vermossa ensi viikon lauantaina.