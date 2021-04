Manolis Huukin (ps.) mielipide: Kannukseen lisää turvallisuutta – ei turvattomuutta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kannuslaisten turvallisuus on heikentynyt viime aikoina hälyttävällä tavalla. Muutaman viikon aikana on uutisoitu, miten paikkakuntalaisen vene oli ryöstetty, huumekuski on kärynnyt ratista ja peräti kahtena eri kertana. Onko Kannus enää se turvallinen lintukoto kaukana pääkaupunkiseudun ongelmista? Viimeisten vuosien perusteella ei ole. Näin ei voi jatkua.

Yleisradion vuoden 2019 tutkimuksen mukaan poliisilla kestää 30 minuuttia saapua apua tarvitsevien luokse Kannukseen. Tämä odotusaika mahtaa olla kiva tieto niille, jotka katsovat mahdollisten varkaiden auton takavaloja horisontissa tai niille, jotka pelkäävät terveytensä tai henkestä puolesta. Jokainen lisäminuutti on poissa ihmisten avusta hädän hetkellä.

On tärkeää seurata paikallisesti onko rikollisuus alueellamme kasvusuunnassa. Omaisuusrikokset ja huumeidenkäyttö ovat vakavia, yleistä turvallisuutta heikentäviä ilmiöitä. Muistan vielä lapsuudestani ne ajat, kun mummolan oven saattoi jättää auki – kunhan laittoi luudan nojaamaan ovea vasten. Tokkopa näin voi enää tehdä saati uskaltaa. Euroopan Unionin vapaa liikkuvuus mahdollistaa rikollisten toiminnan Lestijokilaakson kaltaisella seudulla. Lisäksi huumeiden salakuljetus ja myynti Suomessa on enenevissä määrin ulkomaalaisten rikollisjengien suorittamaa ja se saattaa heijastua myös Lestijokilaaksoon asti.

Tapahtuneiden asioiden valossa kuntalaisten turvallisuutta on parannettava kaikin mahdollisin keinoin. Poliisin läsnäoloa on lisättävä, ellei peräti avattava keskustelu poliisin toimipisteen saamisesta takaisin maakuntakeskuksen ulkopuolelle eli Lestijokilaaksoon. Poliisin lisäksi on toki panostettava ennaltaehkäiseviin toimiin, eli lasten ja nuorten hyvään koulutiehen. Kunniallisten, lainkuuliaisten ja vakaasti elämäänsä elävien ihmisten tulevaisuuteen vaikutetaan nimenomaan lapsuuden ja nuoruuden aikana. Kukaan ei synny rötösherraksi, vaan sellaiseksi kasvetaan ympäristön ollessa turvaton nuorelle.

Olemme laatineet Kannuksen Perussuomalaisissa kuntavaaliohjelman, jonka raameihin kuuluu myös turvallinen elin- ja asuinympäristö sekä poliisin läsnäolon korostaminen. Viimeaikaisten ikävien kokemusten perusteella pyrin kykyjeni ja taitojeni pohjalta edistämään muutosta parempaan: lisätään kannuslaisten ja Lestijokilaakson turvallisuutta, ei turvattomuutta.

Manolis Huuki,

valtiotieteiden kandidaatti

kaupunginvaltuutettu,

kuntavaaliehdokas (Ps.)

opettajaopiskelijaKannus