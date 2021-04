Lestijoki-lehden kolumnisti Salla Koskela kiittelee miehiä



Viime aikoina on käyty paljon keskustelua naisten oikeuksista. Vietimme kansainvälistä naistenpäivää maaliskuussa, jonka jälkeen sosiaalisessa mediassa nousi pinnalle Text me when you get home -kampanja.