Toholammin S-market ehostettiin asioinnin lomassa

Uudistustyöt KPO:n Toholammin S-marketissa on saatu valmiiksi. Remontissa S-marketin ilme päivitettiin uuden S-market konseptin mukaiseksi ja valikoimia kehitettiin vastaamaan entistä enemmän asiakkaiden tarpeita.

– S-market Toholampi on remontoitu vuonna 2018. Myymälä on edelleen loistokunnossa, mutta uusi moderni ilme näkyy ja vaikuttaa viihtyvyyteen, kertoo S-market- ja Sale-ryhmän johtaja Jarmo Palola.

Myymälöiden sinikeltaisen värityksen pääväri on vaihtunut harmaaseen ja yleisilme on muuttunut avarammaksi ja viihtyisämmäksi. Erityisesti hedelmä- ja vihannesosaston ja juomaosaston esillepano on uudistunut.

Myymälöihin tuli uudistuksen yhteydessä kaksi pikakassaa. Toholammin S-marketin marketpäällikkö Mirja Junkala kertoo, että ne ovat löytäneet käyttäjänsä.

– Se pitää muistaa, että pikakassoilla ei voi maksaa alennushintaisia eikä ikärajallisia tuotteita, hän tähdentää.

Osuuskauppa KPO:lla on 32 S-markettia. Näissä viime vuonna aloitettu konseptiuudistus viedään tämän vuoden aikana loppuun.

Ensimmäisiä uuden ilmeen saaneita marketteja oli Kannuksen S-market. Yhtä aikaa Toholammin myymälän kanssa uudistettiin Evijärven S-market.