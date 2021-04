Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Himangalla Pohjoisen Satamatien päätepisteessä on aikoinaan ollut vilkasta. Perimätieto kertoo, että Pohjanlahden Himangan satamassa on ollut seitsemänkin laivaa yhtä aikaa ankkurissa lastaamassa puuta maailman merille. Aikojen modernisoituessa sataman vanha puulaituri on purettu, laivoja ei ole näkynyt kymmeniin vuosiin, mutta merellinen maisema on pysynyt ennallaan. Juurikin upeiden näköalojen ja mielenkiintoisen menneisyyden takia tälle himankalaisten Mansikannokaksi ristimälle rannalle pystytettiin lauantaina laavu kyläläisten vapaaseen virkistyskäyttöön.

– Himangalla vitsaillaan, että kyllä sitä kaksi kertaa päivässä pitää käydä merta katsomassa. Tämä kertoo siitä, että Mansikannokka on meille erittäin rakas paikka, jonne nuorisokin pörrää iltaisin maisemia ihailemaan. Meri ja taivas ovat joka kerta erilaisia – kuten takkatuli, kertoo laavuidean äiti Sirkka Joensuu.

Hankkeen takana on LionsClub Himanka. Joensuun mukaan paikallisjärjestössä pyritäänkin toteuttamaan hankkeita, joista koituu iloa ja hyötyä mahdollisimman monille ihmisille.

– Edellinen ja yksi isommista projekteistamme oli palvelukeskuksen yhteyteen rakennettu senioripuisto yhteistyössä kaupungin ja yritysten kanssa. Kaupunki on ollut mukana myös laavuhanketta toteuttamassa, sillä viralliset luvat saimme kaupungilta ja kaupan päälle murskekuormankin.

Tuulisissa pystytystalkoissa oli mukana kymmenkunta lionsclubilaista ja muuta apuria. Koneet laavun kuljettamiseen ja pystytykseen saatiin lionsperheiltä.

– Laavu tilattiin Lohtajalta Tmi Risto Honkalalta. Malli on osittain avonainen, sisältä on esteetön näköala merelle päin. Laavun keskelle tulee kaivonrengas tulia varten ja penkit noin kymmenelle hengelle. Myöhemmin on tarkoitus laittaa istuimet ja pöytä myös laavun ulkopuolelle. Ja kukaties joskus tulevaisuudessa voimme hankkia toisen Himanka-laivan tai jonkun muun muistomerkin Mansikannokalle ihmisten ihasteltavaksi ja selfieihin ikuistettavaksi, Joensuu listaa paikallisklubin tavoitteita.

Valvontaa laavulla ei vielä ole. Ihmisten odotetaan lukevan seinälle tulevat käyttöohjeet ja esimerkiksi tuovan roskat tullessaan.

– Laavulle ei tule jäteastiaa, eikä kaupunki liioin vastaa jätteiden kuljetuksesta. Toivommekin, että paikka pidetään siistinä ja toimitaan ympäristöä kunnioittaen siten, että täällä on kaikkien mukava käydä makkaraa paistamassa, merta katsomassa tai vain auringonlaskuja ja -nousuja ihastelemassa, Joensuu toivoo.

Kilometrejä keskustasta Mansikannokalle kertyy viisi suuntaansa. Monia paikallisia kympin lenkki houkutteleekin kuntoilemaan pyörällä tai jalan. Joensuun mukaan liikkujien turvallisuutta voitaisiin lisätä tekemällä pyörätie koko matkalle, mikä on ollut himankalaisten pitkäaikainen haave ja harras toive.

– Mansikannokalla käy jopa 200 ihmistä päivässä. Trafiikkia saattaa entisestään lisätä virkistysmahdollisuus hienolla laavulla. Juuri nyt emme epidemiatilanteen vuoksi voi järjestää paikalla isoja yleisötapahtumia, mutta koronan mentyä ohi kokoonnumme juhlistamaan laavun avajaisia, vinkkaa Joensuu.