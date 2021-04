Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Huumeet ovat Lestijokilaaksossa ja se näkyy rikoksissa

Kevään aikana on tullut esille jo useita huumetapauksia Lestijokilaaksossa. Huumeita välitetään ja myydään yhä näkyvimmin muun muassa Kannuksessa ja Toholammilla. Myös rikokset, jonka alkupontimena on todellisuudessa huumeet, lisääntyvät jatkuvasti. Tämä on todella huolestuttavaa ja täytyy vain toivoa, että eri viranomaiset ymmärtävät kuinka vakava ja hälyttävä tilanne on jokilaaksossa.

Poliisi tekee hyvää työtä ja on saanut monta huumetapausta selvitettyä. Usein olen ”paasannut” Pohjanmaan poliisin olemattomasta tiedottamisesta Lestijokilaaksossa. Sitä ei käytännössä ole. Huumerattien ja muiden huumeisiin liittyvien rikosten tiedottaminen olisi yksi ennaltaehkäisevä toimenpide. Kaikki muut alueet tiedottavat erittäin aktiivisesti poliisitoiminnasta. Vain Keski-Pohjanmaa ja myös osittain Oulun eteläinen ovat mustia aukkoja.

Huumeiden käyttö ei tietenkään ole mikään uusi ilmiö, mutta muutamien viime vuoden aikana käyttö on levinnyt yhä enemmän. Huumehöyryissä tehdään usein täysin päättömiä rikoksia ja tarve saada rahaa huumeidenkäyttöön sumentaa ne viimeisetkin järjen rippeet. Jos esimerkiksi veneestä imaistaan ensi tankillinen polttoainetta ja sitten varastetaan vene, ei voida puhua aivan ensiluokkaisesta rikossuunnitelmasta.

Yksi iso riskitekijä on huumeiden käyttäjien arvaamattomuus. Usein huumeiden käyttäjää on vaikea tunnistaa, koska esimerkiksi sekakäyttäjillä yleiset tuntomerkit eivät aina täsmää. Hyvin pukeutunut ja terveen näköinenkin voi olla huumekoukussa. Lisäksi aineet ovat koventuneet. Esimerkiksi amfetamiinin käyttäjä on erittäin arvaamaton. Hän voi olla hyvinkin rauhallinen ja hetkessä kuin raivo härkä.

Kaikki huumeidenkäyttäjät ovat aloittaneet ensimmäisellä kokeilulla. Joillekin huumeista on tullut ongelma jopa ensimmäisen kokeilun jälkeen. Tämänkin takia koulujen ja oppilaitosten huumevalistus on erittäin tärkeää, jotta lapset ja nuoret tiedostavat huumeiden vaarat.

Jatkuva huumeidenkäyttö aiheuttaa riippuvuutta. Huumeannosten määrä kasvaa ja sama annos ei enää riitä. Sen jälkeen kuvaan tulevat pienet näpistelyt ja lopulta suuremmat varkaudet, kun rahaa pitää saada nopeasti huumeiden käyttöön. Kierre on valmis. Kun huumevelkaa on kertynyt tarpeeksi, alkaa velkarahojen takaisinperintä. Siinä ollaan jo tekemisissä ammattirikollisten kanssa , ja jälki on sen mukaista.

