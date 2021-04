Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kpedun Kannuksen toimipaikan suurhankkeen eli uuden navetan rakentaminen alkaa tänä keväänä. Työmaan ensisäveliä soiteltiin moottorisahalla ja metsätyökoneilla tällä viikolla, kun metsäopiskelijat kaatoivat rivin vanhoja koivuja Ollikkalankadun peruskorjauksen tieltä. Lahoille koivuille olisi koitunut joka tapauksessa lähtöpassit.

Opiskelijat ovat jatkaneet tällä viikolla työskentelyä kampuksen muiden lahopuiden parissa.

Navetan paikka. Koivurivi sai lähteä Ollikkalankadun varresta. Tietä kunnostetaan ja vanhaa vastapäätä nousee uusi opetusnavetta. Kaisa Suomala

Lypsykarjan pihattonavetta ja siihen liittyvät muut rakenteet kuten nautojen jaloittelutarha, rehusiilo ja lieteallas sijoittuvat Ollikkalankadun varteen nykyistä kampusta vastapäätä. Koululle tulee Vana-valmisnavetta ja Lelyn lypsyrobotti.

Liikenneväylät pysyvät entisellään. Vanha opetusnavetta tulee muuhun käyttöön.

Maidontuotannon oppimisympäristö on rahallisesti suurin osa EU-rahoitteisessa Luova Kampus-hankkeessa. Kehittämis- ja investointihankkeelle on myönnetty EU-rahoitusta yhteensä 2,5 miljoonaa euroa. Navetan osuus on investointihankkeen kuluista noin 80 prosenttia.

