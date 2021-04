Toholampilaistamma Pica-Pica Oak T75-voittoon Lahden Jokimaalla – Kolmas T75-voitto Hannu Torvisen ohjastamana

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Toholampilaistamma Pica-Pica Oak nappasi T75-voiton Lahden Jokimaalla lauantaina. Hevosen voittoaika toisesta ulkoparista lähteneen loppukirin myötä oli 16,13. Palkintosumma voittajalle lähdössä oli 4000 euroa.

Pica-Pica Oakia ohjasti Hannu Torvinen. Hän ajoi kolmannen T75-voittonsa Pica-Pica Oakilla.

– Ihan kivasti Pica-Pica Oak tsemppasi maaliin ja piti turvallisen eron vastustajiin. Mukava tamma, kunhan hommat ovat mallillaan eikä hevonen ole liian paineissaan. Nyt se on ollut tasainen ja rento ajaa, Torvinen analysoi voittoisaa hevosta.

Kuusivuotiaalla Pica-Pica Oakilla on takanaan 37 starttia, joista on napsahtanut kymmenen voittoa, viisi kakkossijaa ja viisi kolmossijaa. Tänä vuonna Pica-Pica Oak on startannut kuudesti ja tuloksena 2 voitto ja kaksi kakkossijaa.

Pica-Pica Oakin omistaa Team Picarata, jonka takaa löytyvät toholampilaiset Tapio Toivola, Tero Mujunen, Seppo Hietala sekä Anna-Stiina ja Jarmo Ahomäki. Tamma asustaa Hollolassa Christa Packalénin tallissa.