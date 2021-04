Jussi Niinistön kolumni tuulivoimasta: Ei kahta ilman kolmatta



Tuulivoimaloiden tekninen kehitys on viime vuosina suorastaan harpponut eteenpäin. Voimaloista voi olla mitä mieltä tahansa mutta tänä päivänä tosiasia kuitenkin on, että maalle rakennettava tuulivoima on kilpailukykyinen tapa tuottaa uusiutuvaa ja päästötöntä energiaa.