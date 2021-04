Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Onko oikaisuvaatimuksista ja valituksista tullut uusi normaali?

Oikaisuvaatimukset ja valitukset kuuluvat demokratiaan kansalaisoikeuksiin. Siitä ei ole kahta sanaa. Mutta niitä soisi käytettävän vasta pitkän pohdinnan jälkeen. Oikaisuvaatimukset ja valitukset olisivat se perälauta, jota käytettäisiin aivan viimeisenä keinona asian edistämiseksi. Kun alkuviikosta tein kunnallisia uutisia, ensimmäinen reaktio oli, että valituksista ja oikaisuvaatimuksista on tullut arkipäiväinen tapa ottaa kantaa asioihin. Ei se näin saisi olla.

Tähän tilanteeseen ei ole yhtä syyllistä. Varmaan kaikki voivat katsoa peiliin. Onko päätöksenteon kulttuurissa kaikki kohdillaan? Kuunnellaanko asianomaisia tarpeeksi ja saavatko he riittävän paljon tietoa heitä koskevista päätöksistä? Perusteellinen keskustelu asiasta ennen päätöksentekoa on taatusti lyhyemmän riesan tie kuin lähteä pitkiin oikeusprosesseihin, jotka saattavat kestää vuosia.

Jos kaikki energia menee valitusten ja oikaisuvaatimusten käsittelyihin kunnantuvilla, niin jostainhan se on pois. Helposti kaikki positiiviset asiat ja esimerkiksi kehittäminen jää kaikkien negatiivisten asioiden alle. Harmillisimpia valitukset ovat silloin, kun ne pitkittävät yleisesti hyväksytyn parannuskohteen eteenpäinviemisen, kuten Kannuksen ydinkeskustan kehittämisen.

Eikä se näin kunnallisvaalien alla anna hääviä kuvaa uusille ehdokkaille, kun valitukset ja oikaisuvaatimukset lentelevät. Ei ole suuri ihme ole, jos iso osa asukkaista on lopen kyllästyneitä kunnalliselämän koukeroihin.

Taustalla voi nähdä myös ongelmia johtajuudessa. Sanelupolitiikka ja yksisilmäinen katsontakanta asioihin ruokkivat valituksia. Kun johtajan pakka on levällään, ovat asiat ja päätöksentekokin usein levällään. Avoimuus ja tiedonkulku ovat keinoja, joilla on suora yhteys asioiden jouhevampaan käsittelyyn. Kun kaikki eri näkökannat tulevat esille jo valmistelevassa vaiheessa, on päätöksentekohetkellä helpompi ja turvallisempi lyödä nuijaa pöytään.

Valituksia aletaan myös helposti pelkäämään päätöksenteossa. Siihenkään ei saisi sortua. Kun yhdessä on katsottu, että asian kaikki puolet ovat esillä, on rohkeasti uskallettava tehdä myös päätöksiä.