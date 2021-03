Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Koulurakennuksiin mittavia panostuksia

Lestijokilaaksossa panostetaan vahvasti koulurakentamiseen. Lestijärvellä on jo lähes valmis uusi koulurakennuskokonaisuus, Toholammilla tehdään uutta alakoulurakennusta ja Kannuksessa suunnitellaan uutta koulukeskusrakennusta.

Lestijärven uusi koulu on pienen kunnan iso panostus tulevaan. Rakennustyöt ovat sujuneet jopa hivenen etuajassa ja rakennus luovutetaan Lestijärven kunnalle näinä päivinä. Lestijoki-lehti luonnollisesti tekee juttua valmiista koulurakennuksesta lähiaikoina.

Toholammilla kevätlukukausi 2022 on tarkoitus aloittaa uudessa alakoulussa. Sen jälkeen alkaa Kuusiston koulun peruskorjaus, joten urakkaa riittää. Tuoreessa Lestijoki-lehdessä (25.3.2021) käydään läpi tarkemmin rakentamistilannetta.

Kannuksessa tilanne on uuden koulukeskuksen kanssa on kimurantimpi. Koutosen vanhan puukoulu ja Raasakan vuonna 1960 rakennettu koulu oli tarkoitus purkaa uuden koulun tieltä. Rakennuskulttuurilliset seikat ovat kuitenkin tulleet, jos ei nyt esteeksi, niin ainakin hidasteeksi hankkeen läpiviemiseen. Molemmista purkupäätöksistä on valitettu ja nyt seurataan jatkoa.

Vanhan puukoulun säilyttäminen menee itselleni vielä ymmärrykseen kulttuurihistoriallisena kohteena. Mutta Raasakan koulurakennuksen merkittävyyttä on vaikeampi nähdä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kauneus on tässäkin tapauksessa katsojan silmissä, mutta onhan Raasakan koulu on kertakaikkisen ruma ja epäkäytännöllinen rakennus tähän aikaan. Ymmärrän kaupungintalon tuskan K.H. Renlundin museon oikaisuvaatimusten kanssa. On täysin järjetöntä alkaa upottamaan rahaa Raasakan vanhaan kouluun, joka on ollut rakennusteknisesti tiensä päässä jo pidemmän aikaa.

Näkisin tässä jonkinmoisen kompromissin mahdollisuuden. Koutosen vanha puukoulu voisi jäädä sijoilleen. Se muistuttaisi perinteestä ja siihen voisi ajan kanssa siirtää koulumuseo. Raasakan koulu purettaisiin uuden koulukeskuksen tieltä. Kaikki tahot voisivat tulla ulos ”voittajina” ilman arvovaltatappioita.