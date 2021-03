Kannuksen viimeinen nimismies Timo Vuola jatkaa Sisä-Suomen poliisipäällikkönä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Poliisihallitus on nimittänyt oikeustieteen kandidaatti Timo Vuolan Sisä-Suomen poliisilaitoksen päälliköksi 1.4.2021 alkaen. Virka täytetään viiden vuoden määräajaksi. Sisä-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikön virkaa haki kahdeksan henkilöä.

Vuola on toiminut Sisä-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkönä huhtikuusta 2016 lukien. Vuolalla on monipuolinen ja laaja-alainen kokemus poliisihallinnon johtamistehtävistä. Keski-Pohjanmaalla hän on vaikuttanut vuodesta 1985 lähtien, jolloin hän tuli Kannuksen nimismieheksi ja oli tehtävässä 11 vuotta. Sen jälkeen hän oli mm. Kaustisen kihlakunnan poliisipäällikkönä ja Kokkolan kihlakunnan poliisipäällikkönä vuoteen 2002 saakka. Lisäksi Vuolalla on kokemusta apulaispoliisipäällikön tehtävistä sekä Hätäkeskuslaitoksen johtamisesta.

Poliisipäällikkö johtaa poliisilaitosta. Hän vastaa poliisilaitoksen toiminnasta sekä toiminnan vaikuttavuudesta, tuloksellisuudesta ja kehittämisestä.

Poliisipäällikön tehtävänä on poliisilaitoksen johtaminen poliisihallinnon vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti, taloudellisten voimavarojen hallinta ja henkilöstöjohtaminen. Hän vahvistaa poliisilaitoksen toimintalinjat ja toiminnan painopisteet sekä vastaa poliisilaitoksen valmiudesta ja varautumisesta. Hän huolehtii myös poliisilaitoksen sidosryhmätyöstä ja yhteistyöstä sekä vaikuttavasta viestinnästä.