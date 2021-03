Soiten alueella on todettu viisi uutta koronavirustartuntaa. Tapaukset liittyvät ulkomailta saapuneeseen rahtilaivaan. Altistuneet on kartoitettu ja noin kymmenen henkilöä on asetettu karanteeniin.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole hoidossa tällä hetkellä yhtään koronavirustartunnan saanutta.

Soitesta patistellaan testeihin hyvin matalalla kynnyksellä ja lievillä oireilla.