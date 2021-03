Kuljetusala vetovoimatekijänä alueella

Kannuksessa ja koko Lestijokilaaksossa on paljon niin isoja kuin pienempiäkin kuljetusalan yrityksiä. Monet yrittäjät jatkavat jo useamman sukupolven ketjua kuljetusalalla. Paljon on kalusto muuttunut ja suurentunut vuosikymmenien saatossa, mutta yksi asia on pysynyt samana. Tavaraa viedään paikasta toiseen huolellisesti, turvallisesti ja ammattitaidolla.

Lestijokilaaksoa voisi markkinoida enemmänkin kuljetuskeskittymänä. Lukuisat kuljetusfirmat luovat tukevan kivijalan alueen hyvinvointiin ja yrityselämään. Vieläkin paremmalla markkinoinnilla tästä saisi vetovoimatekijän. Esimerkiksi tämänkin lehden sivuilla on vilauteltu rekkaparkkia. Siellä raskaan kaluston kuljettajat voisivat pitää pakollisia taukoja ja miksei kylkeen voisi olla kahvila- ja ravintolatoimintaakin. Rekkamiehet - ja naiset ovat reilua väkeä ja äänestävät kyllä renkaillaan. Kun palvelu pelaa, puskaradio hoitaa porukan paikalle.

Vielä isompi juttu katsastuskeskittymä, joka on suunnitteilla Kannuksen teollisuusalueelle. Kannuksen Kuljetustekniikan Kim Huhta ja Meinalan Katsastuksen Mika Vihelä näyttävät vahvasti vihreää valoa uudelle raskaan kaluston katsastusaseman rakentamiselle ja myös normaalin ajoneuvokatsastusaseman saamiseksi samaan yhteyteen.

Jo nyt raskasta kalustoa katsastetaan Kannuksessa, mutta uudet tilat toisivat sen aivan uudelle tasolle. Kun katsastettavaa olisi riittävästi, se takaisi työtä katsastajille ja myös korjaamopuolelle. Ei pelkästään Kuljetustekniikalle, vaan kaikille lähialueen autokorjaamoille, joita myös riittää Lestijokilaaksossa. Investoinnille olisi siinäkin mielessä oiva sauma, kun liikenteeseen on tullut ”jättirekkoja”, minkä takia aika uusissakin katsastuspaikoissa alkaa tila loppua. Kun tilat ovat tarpeeksi väljät, se on myös kilpailuvaltti yli maakuntarajojen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

On vaikea nähdä kokonaisuudessa muita kuin hyviä puolia. Kaupungin tuki täytyy tälle investointihankkeelle löytyä.

Yhtään liikaa ei talouden positiivisia signaaleja Kannuksessa ole. Tässä olisi yksi lähes tarjottimella poimittavaksi.