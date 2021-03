Anne Jussilan (kesk.) mielipide "Vanhus kaipaa vaikka ihan sitä puhekaveria"



Vanhusväestön mahdollisimman pitkään kotona asuminen on varmasti hyvä asia. Kotihan on kaikista paras. Tuttu ja turvallinen ympäristö asua niin kauan, kun se on hyvän tuen ja avun saadessa mahdollista.