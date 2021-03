Eläkkeelle jäävä Lestijärven kunnanjohtaja Esko Ahonen on ehdolla Evijärven kunnanvaltuustoon – "Kun virtaa riittää, niin paluu politiikkaan on varsin luonnollinen ratkaisu"

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Lestijärven nykyinen kunnanjohtaja ja entinen kansanedustaja Esko Ahonen on ehdolla kunnallisvaaleissa Evijärvellä keskustan listoilta. Ahonen jää eläkkeelle kunnanjohtajan paikalta 1. heinäkuuta.

– Työsuhde päättyy ja yhdeksän vuotta on tullut oltua Lestijärven kunnanjohtajana. Olen tuossa tutuille heittänyt, että mitä sitä vielä isona tekisi. Kun virtaa riittää, niin paluu politiikkaan on varsin luonnollinen ratkaisu. Olen ollut nyt toisella puolella pöytää esittelemässä ja valmistelemassa asioita, nyt tarkoitus on siirtyä pöydän sille puolelle, jossa tehdään päätöksiä, Ahonen suunnittelee.

Valtuustotyö on varsin tuttua Ahoselle. Hän on ollut Evijärven kunnanvaltuutettuna 1981-88 ja Alajärven kaupunginvaltuuston puheenjohtajana vuodet 2009-12. Keskustan kansanedustajana Ahonen oli kaksi kautta vuosina 2003–2011. Ahonen on ollut mm. Suomen Kuntaliiton pienten kuntien neuvottelukunnan puheenjohtajana, jossa hän on saanut tuoda kunta-asioita laajemmin tietoisuuteen.

– Haluan tarjota Evijärvelle ja Järviseudulle yhteiskunnallisen verkostoni käyttöön. Pitkä kokemus kunnallisissa, maakunnallisissa ja valtakunnallisissa tehtävissä luo hyvät puitteet politiikan jatkolle.

Ehdokkuuden myötä Ahonen siirsi vuodenvaihteessa kirjansa pois Lestijärveltä Evijärvelle.

– Vuokra-asuntoni Lestijärvellä meni heti uudelle vuokralaiselle. Teen nyt eläkkeelle saakka 2-3 päivän viikkoja, jotta saan lomat pidettyä pois.

Kuntavaalit siirrettiin huhtikuulta kesäkuuhun. Uusi vaalipäivä on 13. kesäkuuta. Se sopii Ahoselle erinomaisesti.

– Vaalipäivä on samalla 66. syntymäpäiväni. Lisäksi eläköitymiseni ajoittuu nyt entistä paremmin kuntavaalien kanssa, Ahonen kertoo.

Ahonen on nauttinut työstään Lestijärven kunnanjohtajana.

– Tuulivoiman rakentamispäätös oli saavutus, joka takaa Lestijärven itsenäisyyden. Lestijärven historian suurin investointi eli uusi koulukeskus alkaa olla valmis, Ahonen kertoo tyytyväisenä.

Lestijärven kunnanjohtajana aloittaa 1.7.2021 Anne Kurkela Oulusta.